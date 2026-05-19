Mañana, 20 de mayo, llega a Aldi este mochila viral por 11,99 euros para llevar el portátil o viajar sin facturar

Viajar en avión es, hoy en día, un arte de la optimización del espacio. Las aerolíneas suelen cobrar un extra por casi cualquier equipaje que no quepa debajo del asiento y esto ha hecho que las mochilas de cabina se conviertan en la mejor forma de meter ropa sin tener que pagar de más.

Aldi sabe esto y ha anunciado, en su folleto, que el próximo miércoles 20 de mayo, llegará a sus tiendas esta mochila de cabina Live in Style, por solo 11,99 euros. Sin duda alguna, es una buena opción para viajes de fin de semana.

Aldi tiene soluciones low cost para viajar barato este verano

A diferencia de las mochilas escolares tradicionales, donde sacar algo del fondo implica desordenarlo todo, este modelo adopta las ventajas de una maleta, ya que ofrece apertura de 180 grados.

Así, por ejemplo, el compartimento principal se abre completamente por los laterales, para que puedas organizar la ropa (y tener acceso a ella fácilmente). Además, cuenta con un compartimento acolchado para el portátil o la tablet, algo que facilita enormemente el paso por el control de seguridad en el aeropuerto.

Asimismo, incluye bolsillos interiores de rejilla para cables o cargadores y un bolsillo frontal de acceso rápido para llevar el pasaporte, la documentación y los billetes. Aunque este no es el único producto que Aldi tiene en su folleto para viajar, ya que puedes comprar una maleta de cabina por 39,99 euros y una riñonera o bolso para el móvil por 4,99 euros.

⚡ EN RESUMEN: oferta para la mochila de cabina de aldi ✅ LO MEJOR Sus compartimentos: con esta mochila no tendrás que jugar al Tetris, ya que no es un saco vacío. Tiene compartimentos específicos para todo, incluso un bolsillo acolchado para el portátil, bolsillos interiores de rejilla e incluso un organizador de zapatos separado.

con esta mochila no tendrás que jugar al Tetris, ya que no es un saco vacío. Tiene compartimentos específicos para todo, incluso un bolsillo acolchado para el portátil, bolsillos interiores de rejilla e incluso un organizador de zapatos separado. Apta para aerolíneas low cost: sus medidas están pensadas para que quepa bajo el asiento del avión, lo que te evitará pagar el suplemento de maleta de cabina en aerolíneas de bajo coste como Ryanair o Vueling. ❌ LO PEOR Stock limitado... Al ser un producto de bazar de Aldi, normalmente se suele agotar en horas. Así que si no vas el día en el que se lanza (y, sobre todo, a primera hora), puede que no la encuentres.

Al ser un producto de bazar de Aldi, normalmente se suele agotar en horas. Así que si no vas el día en el que se lanza (y, sobre todo, a primera hora), puede que no la encuentres. Protección básica para el portátil... Si vas a usar esta mochila para llevar tus dispositivos tecnológicos, tienes que tener cuidado de tirarla al suelo de forma brusca, ya que aunque el compartimento para el ordenador es acolchado, la base de la mochila no tiene un refuerzo extra contra impactos fuertes. 💡 CÓMPRALO SI... Eres viajero de fin de semana y quieres ahorrar en los billetes de avión y buscas una mochila de cabina sin gastar mucho dinero. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres darle un uso diario intensivo o planeas cargarla con mucho peso constantemente, ya que las costuras y cremalleras podrían sufrir a largo plazo.

La alternativa por menos de 18 euros que puedes comprar en Amazon

Si no llegas a tiempo a conseguir este producto viral de Aldi, ahora en Amazon tienes esta otra mochila de viaje por 17,72 euros. Tiene unas dimensiones de 40x20x25 cm y una capacidad de 20 litros.

Sirve para llevar un portátil de hasta 14 pulgadas (como el nuevo Macbook neo) y viene con numerosos bolsillos y también un puerto USB integrado, que te será muy útil para cargar el móvil mientras estás esperando para coger tu vuelo, por ejemplo.

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Imágenes | Aldi y WENING

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