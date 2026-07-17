El lunes 20 de julio llega a Lidl (por 27,99 euros) esta freidora de aire que ocupa poco en la encimera

Si eres de los que aún no han dado el salto a la cocina sin aceite porque tienes poco espacio en la cocina o no quieres gastar mucho en una airfryer, Lidl tiene la solución en su folleto de la próxima semana. El lunes 20 de julio llegará a sus tiendas esta freidora de aire caliente Silvercrest de 1.000 W a un precio que parece de broma: 27,99 euros.

Freidora de aire caliente 1000 W PVP en Lidl — 27,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Este es de los típicos productos que se agotan rápido en Lidl. Si cuando vayas a la tienda ya no está (ni tampoco en su web), en Amazon tienes esta airfryer Jata JEFR1222, en un llamativo color rojo y también con dos litros de capacidad a mitad de precio, por 29,99 euros.

Una freidora de aire buena, bonita y baratísima

Basada en la practicidad y el minimalismo, esta freidora de aire de Lidl es ideal para quienes no necesiten un electrodoméstico de grandes dimensiones en su cocina, robándole espacio en la encimera. Es, por tanto, perfecta para solteros, parejas o cocinas con espacio muy limitado.

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A primera vista, los 1.000 W de potencia de este modelo de Silvercrest pueden parecer modestos si los comparamos con los 1.500 o 1.800 W de las freidoras de gran tamaño. Sin embargo, al tener una capacidad de dos litros, el flujo de aire caliente tiene que recorrer un espacio extremadamente reducido, lo que se traduce en que la resistencia tarda poquísimo en precalentar y en que el calor se distribuya de forma uniforme de forma casi instantánea.

Su cesta está pensada para cocinar sin problema una ración generosa de patatas fritas (unos 300-400 gramos), un par de muslos pequeños, cuatro o cinco alitas o una ración de croquetas de una sola tanda.

Por último, se puede destacar de esta freidora de aire barata de Lidl es que su cesta cuenta con revestimiento antiadherente que evita que la grasa y los jugos de los alimentos se queden incrustados. Además, tanto la rejilla interior como la propia cubeta son completamente desmontables y muy ligeras, lo que permite incluso meterlas en el lavavajillas.

⚡ EN RESUMEN: freidora de aire silvercrest 1.000 W de lidl ✅ LO MEJOR Tamaño ultracompacto: ocupa poquísimo espacio. Al tener un diseño vertical y estrecho, cabe en cualquier rincón de la encimera o se guarda fácilmente en un armario pequeño.

ocupa poquísimo espacio. Al tener un diseño vertical y estrecho, cabe en cualquier rincón de la encimera o se guarda fácilmente en un armario pequeño. Consumo eléctrico bajo: con solo 1000 W de potencia, consume notablemente menos que los modelos grandes (que suelen rondar los 1800 W o 2000 W), lo que ayuda a contener el gasto en la factura de la luz. ❌ LO PEOR Capacidad muy limitada... Sus 2 litros de volumen útil se quedan cortos rápidamente. Es una freidora estrictamente para una sola persona (o una pareja como mucho).

Sus 2 litros de volumen útil se quedan cortos rápidamente. Es una freidora estrictamente para una sola persona (o una pareja como mucho). Materiales sencillos... El acabado exterior es de plástico brillante y la cubeta es bastante ligera. Cumple su función perfectamente, pero no transmite una sensación de robustez premium. 💡 CÓMPRALO SI... Vives solo, ya que su capacidad es idónea para preparar la comida o cena de una sola persona de forma rápida y sin ensuciar de más. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tu idea es hornear repostería, asar un pollo entero o preparar recetas complejas y voluminosas, necesitas dar el salto a modelos de al menos 4,5 o 5,5 litros de capacidad con bandeja de rejilla plana.

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Imágenes | Webedia y Silvercrest (Lidl)

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