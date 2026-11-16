Llega la primera oferta en la tablet Alexa 12 Pro con Alexa+ y pantalla nanomatte 2.8K

Amazon no suele bajar el precio de sus dispositivos más recientes en campañas como el Black Friday, pero hay algunas excepciones. Tras presentar sus nuevas tablets hace muy pocas semanas, ahora podemos encontrar de oferta la Alexa Tablet 12 Pro por un precio de 379,99 euros.

Alexa Tablet 12 Pro (8 GB, 128 GB) Hoy en Amazon — 379,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Tiene pantalla antirreflejos y altavoces compatibles con Dolby Atmos

Esta es la primera oferta que ha recibido la Alexa Tablet 12 Pro, y lo cierto es que se trata de un buen precio porque ha bajado desde los 559,99 euros recomendados. Pero... ¿es para todo el mundo? Lo cierto es que resulta muy útil si buscamos un modelo que podamos utilizar fuera de casa con mucha frecuencia, ya que se trata del modelo Nanomatte con tratamiento antirreflejos. Como curiosidad, este modelo, que tiene un precio oficial más elevado, ahora es más barato que el que no tiene tratamiento antirreflejos.

Monta una pantalla de 12 pulgadas que ofrece una resolución 2.8K, por lo que es ideal para dibujar o ver contenido multimedia. También es compatible con Alexa+ y viene en una configuración que trae 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno.

El panel ofrece una tasa de refresco de 120 Hz y la batería ofrece una autonomía teórica de hasta 16 horas de reproducción de vídeo. Los altavoces son compatibles con Dolby Atmos, el diseño de la tablet es unibody y cuenta con acceso a Google Play para descargar apps.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la Alexa Tablet 12 Pro hoy ✅ LO MEJOR Su precio : con la oferta, se queda más barata que la versión sin tratamiento antirreflejos.

: con la oferta, se queda más barata que la versión sin tratamiento antirreflejos. Su pantalla Nanomatte .

. Su batería. ❌ LO PEOR La memoria RAM es de 8 GB. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una tablet para consumir, sobre todo, contenido multimedia, ya sea dentro de casa o fuera de ella gracias a su pantalla antirreflejos. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres jugar con la tablet, ya que puede quedarse justita en rendimiento.

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Imágenes | Amazon

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