Llega a Lidl el viernes 5 de junio esta regleta con carga USB barata que se agota siempre rápido

El orden en el escritorio de trabajo o detrás del mueble de la tele suele ser una misión imposible, en muchas ocasiones, debido a la acumulación de cables y cargadores. Entre el ordenador, el monitor y los adaptadores de corriente para la tablet o el móvil, las regletas convencionales acaban saturadas.

Para solucionar esto, en el folleto de Lidl hemos encontrado que el próximo viernes 5 de junio llega esta regleta con puertos USB Tronic. Lo mejor de todo es su precio, ya que está disponible por 9,99 euros.

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En la web de Lidl ya puedes conseguir esta regleta, aunque ya anuncian que se está agotando. Así que si no llegas a tiempo a este chollo, en Amazon, hemos encontrado otras alternativas como estas:

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Ideal para tener enchufados hasta seis dispositivos a la vez

La gran ventaja de esta regleta de Lidl es la combinación de tomas tradicionales con conexiones digitales. Concretamente, cuenta con cuatro tomas de corriente estándar dispuestas a 45 grados, lo que facilita conectar varios enchufes grandes a la vez sin que se tapen ni se estorben entre sí.

Además, incorpora un puerto USB-A y otro USB-C, para que puedas conectar directamente el móvil, los auriculares o el reloj inteligente sin necesidad de ocupar una toma con el adaptador de corriente.

Esta regleta dispone de un interruptor general, a modo de encendido y apagado. Con solo un toque con el pie o la mano puedes cortar la corriente de todo lo que tengas conectado para evitar el consumo fantasma por las noches.

⚡ EN RESUMEN: regleta con puertos usb tronic de lidl ✅ LO MEJOR El puerto USB-C: a diferencia de las regletas baratas más antiguas que solo llevan USB de los viejos (tipo A), esta ya incluye la toma USB-C, que es el estándar actual para casi todos lo móviles y gadgets modernos.

a diferencia de las regletas baratas más antiguas que solo llevan USB de los viejos (tipo A), esta ya incluye la toma USB-C, que es el estándar actual para casi todos lo móviles y gadgets modernos. Tomas a 45 grados: los cuatro enchufes están girados en diagonal. Parece una tontería, pero esto evita el clásico problema de que un cargador un poco más gordo de la cuenta tape el enchufe de al lado y te deje la regleta inutilizada. ❌ LO PEOR Carga USB sin florituras... Los puertos USB son para carga estándar o complementaria. No esperes carga ultra rápida para resucitar la batería de tu móvil en 10 minutos o para alimentar un portátil pesado directamente desde el USB.

Los puertos USB son para carga estándar o complementaria. No esperes carga ultra rápida para resucitar la batería de tu móvil en 10 minutos o para alimentar un portátil pesado directamente desde el USB. Diseño clásico... Aunque es muy funcional, no deja de ser la típica regleta alargada de plástico. Si buscas algo estético para tener encima de la mesa del escritorio, este formato está pensando más bien para estar escondido en el suelo o detrás de los muebles. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una regleta clásica y fiable para tu zona de teletrabajo o el salón, y quieres ahorrar espacio dejando libres las tomas de corriente principales para los electrodomésticos o el PC mientras cargas el móvil por USB. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas un formato vertical tipo torre o necesitas tecnologías de carga ultra rápida dedicadas para ordenadores portátiles de gran potencia. Está pensada para electrónica de consumo del día a día y periféricos.

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Imágenes | Webedia y Tronic (Lidl)

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