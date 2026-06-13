Liquidación de teles en el outlet online de El Corte Inglés con todos estos modelos Samsung, Sony, LG y Haier

El Corte Inglés tiene un gran surtido de dispositivos en su outlet online, y aunque cada vez hay menos, seguimos encontrando muchos televisores reacondicionados. Es por ello por lo que en este artículo vamos a repasar los mejores modelos disponibles ahora mismo. Eso sí, únicamente hay una unidad de cada televisor, por lo que se pueden agotar pronto.

Samsung TQ75QN800DTXXC por 849 euros, una tele con resolución 8K de 75 pulgadas.

por 849 euros, una tele con resolución 8K de 75 pulgadas. Haier H75M95EUX M95E Series por 999 euros, un modelo con altavoces firmados por Harman Kardon.

por 999 euros, un modelo con altavoces firmados por Harman Kardon. Sony Bravia 7 65XR70 por 699 euros, un televisor compatible con Dolby Atmos y Dolby Vision.

por 699 euros, un televisor compatible con Dolby Atmos y Dolby Vision. LG 65QNED86A6A por 579 euros, una smart TV de 65 pulgadas con panel miniLED.

por 579 euros, una smart TV de 65 pulgadas con panel miniLED. Samsung TQ65QN90FATXXC por 799 euros, una tele con diagonal de 65 pulgadas y panel miniLED.

Samsung TQ75QN800DTXXC

El Samsung TQ75QN800DTXXC es un televisor que inevitablemente destaca porque ofrece una resolución 8K, pero no podemos olvidar sus demás características. Se trata de un modelo que, por 849 euros en el outlet de El Corte Inglés, viene con una pantalla de 75 pulgadas que alcanza una tasa de refresco de hasta 165 Hz. Tiene tratamiento antirreflejos y es compatible tanto con HDR10+ como con Dolby Atmos.

Haier H75M95EUX M95E Series

El Corte Inglés también tiene rebajada la Haier H75M95EUX M95E Series por un precio de 999 euros. Se trata de un televisor con panel QD-MiniLED que tiene en este caso una diagonal de 75 pulgadas. Ofrece una tasa de refresco de hasta 144 Hz, es compatible con Dolby Vision y sus altavoces están firmados por Harman Kardon.

Haier H75M95EUX M95E Series Reacondicionados PVP en El Corte Inglés — 999,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Sony Bravia 7 65XR70

En el outlet online también encontramos a un buen precio la Sony Bravia 7 65XR70, una smart TV que, por 699 euros, incorpora un panel miniLED. Su pantalla tiene una diagonal de 65 pulgadas, es compatible tanto con Dolby Vision como con Dolby Atmos y su sistema operativo es Google TV.

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Sony BRAVIA 7 65XR70 Reacondicionados PVP en El Corte Inglés — 699,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

LG 65QNED86A6A

Si buscamos algo más económico, la tienda también tiene de oferta la LG 65QNED86A6A por un precio de 579 euros. Una vez más hablamos de un televisor con panel miniLED y, en este caso, con diagonal de 65 pulgadas. Es compatible con Dolby Atmos y alcanza una tasa de refresco de hasta 144 Hz a través de VRR.

Samsung TQ65QN90FATXXC

Por último, la Samsung TQ65QN90FATXXC también está de oferta en El Corte Inglés por un precio de 799 euros. Esta tele cuenta con un panel Neo QLED miniLED, tiene tratamiento antirreflejos, su diagonal es de 65 pulgadas y su tasa de refresco alcanza los 165 Hz. Además, es compatible tanto con HDR10+ como con Dolby Atmos.

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Imágenes | El Corte Inglés y Compradicción (cabecera), Samsung, Haier, Sony, LG

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