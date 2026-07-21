Liquidación de portátiles gaming en el outlet de MediaMarkt: modelos Acer, Lenovo y Asus con gráficas NVIDIA RTX y hasta 64 GB de RAM

Aunque no es el mejor momento de los últimos meses para comprar hardware, debido a la crisis de stock y precios de las memorias RAM, en ordenadores de sobremesa premontados y portátiles seguimos encontrando buenísimos precios a día de hoy. Y si andamos en plena búsqueda de equipos gaming y no queremos esperar a que el mercado se estabilice, estas ofertas de liquidación del outlet de MediaMarkt en portátiles son una una ocasión para no dejar escapar:

Acer Nitro V 16 por 1.049,25 euros en estado "de exposición"

por 1.049,25 euros en estado "de exposición" Lenovo Legion Pro por 1.251,75 euros en estado "de exposición"

por 1.251,75 euros en estado "de exposición" Lenovo Legion 5 por 1.329,05 euros en estado "nuevo"

por 1.329,05 euros en estado "nuevo" Asus ROG Zephyrus G14 por 1.741,65 euros en estado "de exposición"

por 1.741,65 euros en estado "de exposición" Lenovo Legion Pro 7 por 2.699,25 euros en estado "de exposición"

Acer Nitro V 16

Al grano: esta es una de las mejores ofertas en portátiles gaming de las disponibles en el outlet de MediaMarkt. Por sólo 1.049,25 euros, en estado "abierto y sin usar, de exposición", este Acer Nitro V 16 es una opción muy interesante al contar con una NVIDIA RTX 5070, el AMD Ryzen 7 260, 32 GB de RAM DDR5 y 1 TB de SSD. Junto a una pantalla de 16 pulgadas a 1200p.

Lenovo Legion Pro

Con un hardware muy potente en el apartado de la CPU (aunque no tanto en el de la GPU), este Lenovo Legion Pro rebajado a 1.251,75 euros y en estado similar al anterior, es también una compra genial. Encierra una NVIDIA RTX 4070 de la pasada generación, el Intel Core i9-14900H, 32 GB de RAM DDR5 y 1 TB de SSD. Su pantalla, de 16 pulgadas, sube la apuesta a 1600p y cuenta con 240 Hz.

Lenovo Legion 5

Más de Lenovo con el Legion 5 en la versión que incluye la NVIDIA RTX 5060, el Intel Core i7-13650HX, 32 GB de RAM DDR5 y 1 TB de SSD. Además de una pantalla de 15 pulgadas con panel OLED, resolución 1600p y una tasa de refresco de 165 Hz. Rebajado a 1.329,05 euros y en estado nuevo. La opción ideal si preferimos un equipo para estrenar.

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Asus ROG Zephyrus G14

Compacto, ligero y muy delgado, el Asus ROG Zephyrus G14 encierra la NVIDIA RTX 5060, el AMD Ryzen 9 270, 32 GB de RAM y 1 TB de SSD en un cuerpo de 14 pulgadas, con pantalla OLED y resolución 1800p a 120 Hz. Lo que se traduce en un panel muy nítido. Su estado es "abierto, sin usar y de exposición" y ha bajado a 1.741,65 euros.

Lenovo Legion Pro 7

Finalmente, si el bolsillo lo permite, los 2.699,25 euros de este Pro 7 de Legion es también una excelente opción de compra. En estado "usado, de exposición", es de lo más potente del mercado al incluir la NVIDIA RTX 5080, el Intel Core Ultra 9 275HX, 2 TB de SSD y, ojo, 64 GB de RAM DDR5. Su pantalla no se queda atrás y monta un panel OLED de 16 pulgadas a 1600p y 240 Hz.

Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H PVP en Outlet de MediaMarkt — 2.699,25 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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