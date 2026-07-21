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Liquidación de portátiles gaming en el outlet de MediaMarkt: modelos Acer, Lenovo y Asus con gráficas NVIDIA RTX y hasta 64 GB de RAM

Liquidación de portátiles gaming en el outlet de MediaMarkt: modelos Acer, Lenovo y Asus con gráficas NVIDIA RTX y hasta 64 GB de RAM

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Carlos Castillo

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721 publicaciones de Carlos Castillo

Aunque no es el mejor momento de los últimos meses para comprar hardware, debido a la crisis de stock y precios de las memorias RAM, en ordenadores de sobremesa premontados y portátiles seguimos encontrando buenísimos precios a día de hoy. Y si andamos en plena búsqueda de equipos gaming y no queremos esperar a que el mercado se estabilice, estas ofertas de liquidación del outlet de MediaMarkt en portátiles son una una ocasión para no dejar escapar:

MediaMarkt liquida en su outlet todos estos iPhone con descuentazos de hasta 400 euros
En Xataka
MediaMarkt liquida en su outlet todos estos iPhone con descuentazos de hasta 400 euros

Acer Nitro V 16

Oferta Portatil 01

Al grano: esta es una de las mejores ofertas en portátiles gaming de las disponibles en el outlet de MediaMarkt. Por sólo 1.049,25 euros, en estado "abierto y sin usar, de exposición", este Acer Nitro V 16 es una opción muy interesante al contar con una NVIDIA RTX 5070, el AMD Ryzen 7 260, 32 GB de RAM DDR5 y 1 TB de SSD. Junto a una pantalla de 16 pulgadas a 1200p.

Acer Nitro V 16 AI ANV16-42-R6DG

Acer Nitro V 16 AI ANV16-42-R6DG

PVP en Outlet de MediaMarkt — 1.049,25 MediaMarkt — 1.399,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Lenovo Legion Pro

Oferta Portatil 02

Con un hardware muy potente en el apartado de la CPU (aunque no tanto en el de la GPU), este Lenovo Legion Pro rebajado a 1.251,75 euros y en estado similar al anterior, es también una compra genial. Encierra una NVIDIA RTX 4070 de la pasada generación, el Intel Core i9-14900H, 32 GB de RAM DDR5 y 1 TB de SSD. Su pantalla, de 16 pulgadas, sube la apuesta a 1600p y cuenta con 240 Hz.

Lenovo Legion Pro 5 16IRX9

Lenovo Legion Pro 5 16IRX9

PVP en Outlet de MediaMarkt — 1.251,75 El Corte Inglés — 2.249,00
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Lenovo Legion 5

Oferta Portatil 03

Más de Lenovo con el Legion 5 en la versión que incluye la NVIDIA RTX 5060, el Intel Core i7-13650HX, 32 GB de RAM DDR5 y 1 TB de SSD. Además de una pantalla de 15 pulgadas con panel OLED, resolución 1600p y una tasa de refresco de 165 Hz. Rebajado a 1.329,05 euros y en estado nuevo. La opción ideal si preferimos un equipo para estrenar.

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Lenovo Legion 5 15IRX10

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PVP en Outlet de MediaMarkt — 1.329,00 MediaMarkt — 1.499,00
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Asus ROG Zephyrus G14

Oferta Portatil 04

Compacto, ligero y muy delgado, el Asus ROG Zephyrus G14 encierra la NVIDIA RTX 5060, el AMD Ryzen 9 270, 32 GB de RAM y 1 TB de SSD en un cuerpo de 14 pulgadas, con pantalla OLED y resolución 1800p a 120 Hz. Lo que se traduce en un panel muy nítido. Su estado es "abierto, sin usar y de exposición" y ha bajado a 1.741,65 euros.

ASUS ROG Zephyrus G14 OLED GA403UM-QS002

ASUS ROG Zephyrus G14 OLED GA403UM-QS002

PVP en Outlet de MediaMarkt — 1.741,65
Reacondicionados
PcComponentes — 1.799,45
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Lenovo Legion Pro 7

Oferta Portatil 05

Finalmente, si el bolsillo lo permite, los 2.699,25 euros de este Pro 7 de Legion es también una excelente opción de compra. En estado "usado, de exposición", es de lo más potente del mercado al incluir la NVIDIA RTX 5080, el Intel Core Ultra 9 275HX, 2 TB de SSD y, ojo, 64 GB de RAM DDR5. Su pantalla no se queda atrás y monta un panel OLED de 16 pulgadas a 1600p y 240 Hz.

Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H

Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H

PVP en Outlet de MediaMarkt — 2.699,25
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