Liquidación de portátiles gaming en el outlet de MediaMarkt: modelos Acer, Lenovo y Asus con gráficas NVIDIA RTX y hasta 64 GB de RAM

Aunque no es el mejor momento de los últimos meses para comprar hardware, debido a la crisis de stock y precios de las memorias RAM, en ordenadores de sobremesa premontados y portátiles seguimos encontrando buenísimos precios a día de hoy. Y si andamos en plena búsqueda de equipos gaming y no queremos esperar a que el mercado se estabilice, estas ofertas de liquidación del outlet de MediaMarkt en portátiles son una una ocasión para no dejar escapar:
- Acer Nitro V 16 por 1.049,25 euros en estado "de exposición"
- Lenovo Legion Pro por 1.251,75 euros en estado "de exposición"
- Lenovo Legion 5 por 1.329,05 euros en estado "nuevo"
- Asus ROG Zephyrus G14 por 1.741,65 euros en estado "de exposición"
- Lenovo Legion Pro 7 por 2.699,25 euros en estado "de exposición"
Acer Nitro V 16
Al grano: esta es una de las mejores ofertas en portátiles gaming de las disponibles en el outlet de MediaMarkt. Por sólo 1.049,25 euros, en estado "abierto y sin usar, de exposición", este Acer Nitro V 16 es una opción muy interesante al contar con una NVIDIA RTX 5070, el AMD Ryzen 7 260, 32 GB de RAM DDR5 y 1 TB de SSD. Junto a una pantalla de 16 pulgadas a 1200p.
Acer Nitro V 16 AI ANV16-42-R6DG
Lenovo Legion Pro
Con un hardware muy potente en el apartado de la CPU (aunque no tanto en el de la GPU), este Lenovo Legion Pro rebajado a 1.251,75 euros y en estado similar al anterior, es también una compra genial. Encierra una NVIDIA RTX 4070 de la pasada generación, el Intel Core i9-14900H, 32 GB de RAM DDR5 y 1 TB de SSD. Su pantalla, de 16 pulgadas, sube la apuesta a 1600p y cuenta con 240 Hz.
Lenovo Legion Pro 5 16IRX9
Lenovo Legion 5
Más de Lenovo con el Legion 5 en la versión que incluye la NVIDIA RTX 5060, el Intel Core i7-13650HX, 32 GB de RAM DDR5 y 1 TB de SSD. Además de una pantalla de 15 pulgadas con panel OLED, resolución 1600p y una tasa de refresco de 165 Hz. Rebajado a 1.329,05 euros y en estado nuevo. La opción ideal si preferimos un equipo para estrenar.
Lenovo Legion 5 15IRX10
Asus ROG Zephyrus G14
Compacto, ligero y muy delgado, el Asus ROG Zephyrus G14 encierra la NVIDIA RTX 5060, el AMD Ryzen 9 270, 32 GB de RAM y 1 TB de SSD en un cuerpo de 14 pulgadas, con pantalla OLED y resolución 1800p a 120 Hz. Lo que se traduce en un panel muy nítido. Su estado es "abierto, sin usar y de exposición" y ha bajado a 1.741,65 euros.
ASUS ROG Zephyrus G14 OLED GA403UM-QS002
Lenovo Legion Pro 7
Finalmente, si el bolsillo lo permite, los 2.699,25 euros de este Pro 7 de Legion es también una excelente opción de compra. En estado "usado, de exposición", es de lo más potente del mercado al incluir la NVIDIA RTX 5080, el Intel Core Ultra 9 275HX, 2 TB de SSD y, ojo, 64 GB de RAM DDR5. Su pantalla no se queda atrás y monta un panel OLED de 16 pulgadas a 1600p y 240 Hz.
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H
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