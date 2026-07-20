MediaMarkt liquida en su outlet todos estos iPhone con descuentazos de hasta 400 euros

Si estás buscando estrenar teléfono de Apple sin pagar de más, el outlet de MediaMarkt en eBay se ha convertido en esa tienda online en la que cazar buenas ofertas en telefonía. Para que no pierdas tiempo buscando entre todos los modelos de iPhone que hay disponibles, estos son los mejores chollos que puedes encontrar en estos momentos.

iPhone 16 por 699 euros: de 6,1 pulgadas y con 128 GB de memoria interna.

por 699 euros: de 6,1 pulgadas y con 128 GB de memoria interna. iPhone 16 Plus por 649 euros: de 6,7 pulgadas y con 256 GB.

por 649 euros: de 6,7 pulgadas y con 256 GB. iPhone Air por 799 euros: el iPhone más delgado de la historia con 12 GB de RAM.

por 799 euros: el iPhone más delgado de la historia con 12 GB de RAM. iPhone 16e por 539 euros: de 6,1 pulgadas y con chip A18.

por 539 euros: de 6,1 pulgadas y con chip A18. iPhone 17e por 659 euros: con chip A19 y 256 GB de almacenamiento.

iPhone 16

Si no te importa no tener lo último de la firma de la manzana mordida en tu bolsillo, este iPhone 16 (abierto y sin usar) tiene ahora un descuento de 100 euros y puedes comprarlo por 699 euros. Cuenta con pantalla OLED Super Retina XDR de 6,1 pulgadas, 128 GB de memoria interna y es compatible con Apple Intelligence.

iPhone 16 Plus

Si quieres la versión más grande, el iPhone 16 Plus, incluso está más barato que su hermano menor (cuesta 649 euros). Este iPhone viene con una pantalla de 6,7 pulgadas y su cerebro es el chip A18. Además, este modelo rebajado cuenta con una capacidad de almacenamiento de 256 GB.

iPhone Air

Con un precio recomendado de 1.199 euros, ahora te puedes llevar el iPhone Air en el outlet de MediaMarkt en eBay con 400 euros de descuento, por 799 euros. El iPhone Air es el más delgado de la historia, ya que tiene un grosor de solo 0,56 cm. Su pantalla es de 6,5 pulgadas y es muy potente gracias al chip A19 Pro, el cual se acompaña de una RAM de 12 GB y un almacenamiento interno de 256 GB.

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iPhone 16e

Uno de los móviles más económicos de Apple también te lo puedes llevar rebajado en el outlet de MediaMarkt en eBay. Este iPhone 16e cuesta 539 euros. Se trata de un smartphone con pantalla OLED Super Retina XDR de 6,1 pulgadas, chip A18 y 128 GB de almacenamiento interno.

iPhone 17e

El último de los modelos de iPhone que es un chollo en el outlet de MediaMarkt en eBay es este iPhone 17e, que tiene un precio de 659 euros en estos momentos. Su cerebro es el chip A19 y cuenta con una pantalla OLED de 6,1 pulgadas y también destaca por tener un generoso almacenamiento interno de 256 GB.

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Imágenes | Webedia, Apple y Pedro Aznar (Applesfera)

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