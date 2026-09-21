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Lidl vende un práctico gadget 4 en 1 para el coche que te salvará de imprevistos: por qué vale la pena

Un indispensable para tu vehículo que puedes comprar por 64,99 euro

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Fran León

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Quedarse tirado en la carretera por un fallo en la batería o un pinchazo imprevisto es una experiencia por la que nadie quiere pasar. Para evitar sorpresas desagradables y no depender de la asistencia en viaje o de la ayuda de otros conductores, Lidl tiene un producto estrella de motor: la batería externa con compresor de Ultimate Speed, un auténtico todoterreno de emergencias para el vehículo que cuesta 64,99 euros.

Batería externa con compresor

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PVP en Lidl — 64,99
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Si no quieres gastar tanto en un gadget para el coche o este modelo de Lidl se agota cuando vayas a comprarlo, en Amazon tienes esta alternativa por 49,99 euros. Se trata de un dispositivo versátil que combina arrancador de batería de coche, compresor de aire y linterna en un mismo aparato.

COCCKO Arrancador de Batería de Coche 6000A

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Un 4 en 1 muy compacto y práctico

Bateria Externa Con Compresor Ultimate Speed Lidl

Este dispositivo destaca por su versatilidad, ya que integra cuatro herramientas esenciales en un único cuerpo de solo un kilo de peso. Es arrancador de baterías, ofreciendo una corriente pico de hasta 200 A, idónea para poner en marcha motores de gasolina de hasta 3,5 litros y diésel de hasta 2,2 litros sin necesidad de usar un segundo vehículo.

El viernes 25 de septiembre llega a Lidl esta estantería colgante para aprovechar el hueco entre la puerta y la pared por 7,99 euros
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El viernes 25 de septiembre llega a Lidl esta estantería colgante para aprovechar el hueco entre la puerta y la pared por 7,99 euros

Además, cuenta con función de compresor de aire digital. Permite ajustar la presión entre 0,3 y 0,5 bar con apagado automático al alcanzar el nivel deseado. Incluye manguera y tres boquillas adaptadoras para hinchar ruedas de coche, bicicletas o balones.

También funciona como power bank o batería externa para cargar móviles, tablets y otros dispositivos mediante puertos USB-A y USB-C. Por último, se puede destacar también que viene con linterna LED, lo que facilita cualquier operación de noche o en zonas oscuras.

⚡ EN RESUMEN: batería externa con compresor ultimate speed en lidl

 LO MEJOR

  • Autonomía total: te permite arrancar el coche tú mismo sin depender de otro vehículo ni pedir cables prestados.
  • Compacto y práctico: ocupa muy poco espacio en el maletero o debajo del asiento.

❌ LO PEOR

  • Límite en baterías muertas... Si la batería del vehículo está completamente descargada a cero, puede faltarle potencia para iniciar el arranque.
  • Disponibilidad de stock... Los gadgets de motor de Lidl suelen agotarse rápidamente tanto en tienda online como física.

💡 CÓMPRALO SI... Viajas a menudo por carreteras secundarias, haces rutas largas o tienes un coche con unos años encima.

⛔ NO LO COMPRES SI... Tu coche tiene un motor diésel superior a 2,2 litros o un gasolina de gran tamaño, necesitarás un arrancador de mayor potencia.
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Imágenes | Webedia y Ultimate Speed (Lidl)

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