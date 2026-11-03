Lidl tiene rebajada (a menos de 30 euros) la solución para decirle adiós a los microcortes de Internet en casa

Ampliar la cobertura del router a todas las esquinas del hogar suele requerir configuraciones complejas o la instalación de costosos sistemas de red en malla (WiFi Mesh). Sin embargo, en el bazar online de Lidl hemos localizado un dispositivo ideal para acabar con las zonas muertas de forma económica. Se trata del repetidor WiFi TP-Link RE300, que ha caído de precio hasta los 29,99 euros (su PVP recomendado es de 44,99 euros).

Este repetidor WiFi es todo un chollo en Lidl y todo apunta a que se agotará rápido. Pero no te preocupes porque en Amazon hemos encontrado otra alternativa que podría interesarte. Se trata del repetidor Strong N300, que ahora está rebajado a 14,99 euros.

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Doble banda y cobertura extendida para toda la casa

Este amplificador de señal TP-Link destaca por ofrecer conectividad de doble banda simultánea (2,4 y 5 GHz), lo que permite alcanzar una velocidad combinada de hasta 1.200 Mbps (hasta 300 Mbps en la banda de 2,4 GHz y un máximo de 867 Mpbs en la de 5 GHz).

Esto se traduce en una conexión lo suficientemente fluida tanto para tareas cotidianas de navegación como para reproducir contenidos en streaming con resolución exigente o jugar en línea sin cortes molestos.

Además, el dispositivo es compatible con la tecnología TP-Link OneMesh. Si cuentas con un router principal que admita este estándar, podrás fusionar ambas redes bajo un único nombre y contraseña, facilitando que tus dispositivos salten automáticamente al punto de acceso con mejor señal a medida que te desplazas por las distintas estancias.

Su puesta en marcha es sumamente sencilla: basta con enchufarlo a la corriente y pulsar el botón WPS tanto en el router como en el repetidor para enlazarlos en pocos segundos. Su piloto frontal LED también sirve de guía visual para encontrar el punto exacto de la casa donde recibe la señal idónea.

⚡ EN RESUMEN: oferta para repetidor wifi tp-link re300 hoy ✅ LO MEJOR Conectividad de doble banda (AC1200): fusiona la banda de 2,4 GHz (ideal para mayor alcance a través de paredes) con la de 5 GHz (más veloz, hasta 867 Mbps) para garantizar estabilidad en streaming y descargas.

fusiona la banda de 2,4 GHz (ideal para mayor alcance a través de paredes) con la de 5 GHz (más veloz, hasta 867 Mbps) para garantizar estabilidad en streaming y descargas. Diseño compacto tipo enchufe: se conecta directamente a la toma de corriente de la pared sin ocupar espacio en mesas ni requerir antenas externas aparatosas. ❌ LO PEOR Ausencia de puerto Ethernet (RJ-45)... Al ser un modelo 100% inalámbrico, carece de conexión por cable para enchufar directamente una Smart TV, consola o PC de sobremesa.

Al ser un modelo 100% inalámbrico, carece de conexión por cable para enchufar directamente una Smart TV, consola o PC de sobremesa. Pérdida de velocidad por repetición... Como ocurre habitualmente con los repetidores estándar que no operan bajo red mallada unificada, la velocidad de conexión puede verse reducida al retransmitir la señal de manera inalámbrica. 💡 CÓMPRALO SI... Sufres cortes en habitaciones alejadas. Es ideal para pisos medianos o casas donde la señal del operador principal no llega con suficiente fuerza al dormitorio o al despacho. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tu prioridad es conectar una videoconsola o un ordenador de trabajo mediante cable Ethernet para minimizar la latencia, este modelo se queda corto al no incluir puerto físico.

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Imágenes | Webedia y TP-Link

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