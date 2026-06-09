Lidl tiene una alternativa al AirTag que cuesta cuatro veces menos y es compatible con iOS y Android

Entras a Lidl y nunca sabes qué te puedes encontrar en la sección de Bazar. El supermercado cuenta con un buen catálogo de productos, y algunos son tecnológicos. Hasta tiene localizadores como el de Tronic que cuesta tan solo 6,99 euros.

Funciona con una pila y dura aproximadamente un año, por lo que si no quieres estar cambiándola cada vez que se agota, Ugreen vende en Amazon un localizador con formato tarjeta cuya autonomía es de hasta siete años. Su precio es de 17,99 euros.

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Un localizador con formato de AirTag que incluye funda

En cuanto al localizador de Tronic, lo cierto es que recuerda mucho al AirTag de Apple, ya que ambos comparten el mismo formato: un diseño redondo y compacto. Lo bueno del modelo de Lidl es que viene con una funda para poder atar el localizador a un llavero.

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Además, no es un localizador que únicamente pueda utilizar un sector de usuarios de móviles, ya que es compatible tanto con iOS como con Android. No obstante, como suele ocurrir con los localizadores, no podrás utilizarlo con ambos sistemas operativos a la vez.

Entre otras cosas, cabe mencionar que el localizador es compatible con la red Buscar de Apple y con la app Google Find Hub para Android. Viene con una pila para comenzar a utilizarlo, ofrece resistencia al agua con certificación IPX5 y la pila se puede cambiar una vez se ha agotado.

⚡ EN RESUMEN: oferta del localizador tronic hoy ✅ LO MEJOR S u precio : por menos de siete euros tenemos un localizador que funciona con iOS y Android.

: por menos de siete euros tenemos un localizador que funciona con iOS y Android. Su diseño: es pequeño y viene con un adaptador para poder colgar el localizador en un llavero. ❌ LO PEOR Precisión: funciona con móviles iPhone, pero no es tan preciso como lo es un AirTag. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un localizador económico que puedas colocar en el llavero y que funcione tanto con iPhone como con móviles Android. ⛔ NO LO COMPRES SI... Eres usuario de iPhone y quieres un localizador que ofrezca una muy buena precisión. Es más caro, pero el AirTag es el mejor modelo.

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Imágenes | Lidl y Compradicción (cabecera), Tronic

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