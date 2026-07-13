Lidl rebaja a 85,99 euros (solo durante hoy) esta silla de oficina giratoria con respaldo ajustable

Pasar largas jornadas frente al ordenador, ya sea teletrabajando o disfrutando de tus sesiones de juego favoritas, puede pasarle factura a tu espalda si no cuentas con el asiento adecuado. Si estás buscando renovar tu despacho con una opción que priorice la ergonomía sin que tu cartera sufra, Lidl tiene, en sus ofertas del día, rebajada esta silla de oficina giratoria de Livarno Home, pudiéndola comprar por unos atractivos 85,99 euros.

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Si no llegas a tiempo para conseguir este chollo de Lidl, en Amazon tienes una alternativa a precio similar que puede interesarte. Se trata de este modelo de Yaheetech (89,99 euros) y que viene con reposacabezas, reposabrazos y que admite una carga máxima de 150 kg.

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Una silla de oficina totalmente regulable

La gran baza de esta silla giratoria de Lidl es su alta capacidad de personalización. Cuenta con un respaldo ajustable tanto en altura como en inclinación, lo que te permite encontrar el ángulo exacto para que la zona lumbar descanse perfectamente apoyada durante las horas en las que estés trabajando frente al ordenador, estudiando o jugando.

Además, el asiento dispone de amortiguación neumática que facilita una regulación continua de la altura. Sus reposabrazos acolchados disminuyen la tensión en la zona de los hombros y el cuello, un detalle que agradecerás enormemente tras varias horas consecutivas de reuniones en línea o redacción de documentos.

Está equipada con una base de estrella robusta y ruedas dobles de seguridad que se bloquean cuando no hay peso sobre la silla, evitando que se desplace sola al levantarte y protegiendo los suelos delicados de posibles arañazos.

A nivel de materiales, el asiento apuesta por un acolchado denso y cómodo que evita las deformaciones prematuras. El tapizado combina tela resistente al desgaste con zonas de malla transpirable, una característica ideal para disipar el calor corporal y mantener una temperatura agradable en los meses más calurosos del año.

⚡ EN RESUMEN: oferta para silla de oficina giratoria livarno home de lidl hoy ✅ LO MEJOR Respaldo altamente configurable: poder modificar tanto la altura como la inclinación trasera garantiza una ergonomía superior a los modelos fijos.

poder modificar tanto la altura como la inclinación trasera garantiza una ergonomía superior a los modelos fijos. Tejido transpirable: el acabado de su tapicería favorece la circulación del aire, lo que evita la acumulación de sudor durante el verano. ❌ LO PEOR Diseño clásico... Aunque es sobria y funcional, su estética es puramente de oficina, por lo que si buscas un aspecto puramente gamer o de diseño vanguardista, se te puede quedar algo sobria. 💡 CÓMPRALO SI... Teletrabajas. Es tu aliada perfecta si necesitas pasar jornadas de ocho horas sentado en casa y buscas una postura más saludable. ⛔ NO LO COMPRES SI... Estéticamente prefieres los sillones ejecutivos tapizados en cuero o piel sintética, el acabado en tela y malla transpirable de este modelo te resultará demasiado sencillo y puramente funcional.

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Imágenes | Webedia y Livarno Home (Lidl)

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