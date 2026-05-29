Ya en Lidl un producto que jamás creerías que verías: un portátil Lenovo de 17 pulgadas a precio imbatible

Encontrar un ordenador portátil que equilibre un buen rendimiento para el día a día, una pantalla cómoda para pasar horas trabajando y un precio que no nos obligue a financiar la compra es un auténtico desafío. La mayoría de los modelos baratos sacrifican el tamaño del panel, obligándonos a forzar la vista en pantallas de 14 pulgadas. Pero, ahora, Lidl viene a demostrar que en su bazar online esconde joyas tecnológicas que jamás pensaríamos encontrar.

Un buen ejemplo de ello es este portátil Lenovo V17, un ordenador pensado por y para la productividad. Si necesitas renovar tu equipo de oficina en casa, estudiar con comodidad o simplemente buscas un sustituto para el viejo ordenador de sobremesa familiar, esta es una opción irresistible. Está disponible por 699,99 euros.

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A este precio, no es de extrañar que este portátil se agote rápidamente en la web de Lidl. Si esto ocurre y no llegas a conseguir este chollo, en Amazon tienes otros portátiles con pantalla grande que podrían interesarte.

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por 1.289,34 euros: de 17 pulgadas, con 16 GB de RAM y gráficos Intel Iris Xe. Energizer Energybook Pro 18.5 por 550,50 euros: con pantalla de 18,5 pulgadas, AMD Ryzen 5 y 16 GB de RAM.

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Un portátil con una generosa pantalla ideal para tareas cotidianas

Lo más llamativo de este portátil Lenovo es su pantalla de 17,3 pulgadas. Esta te permitirá trabajar de forma cómoda con dos ventanas abiertas a la vez sin dejarte la vista. Además, cuenta con un tratamiento antirreflejos para que la luz de las ventanas no sea una molestia.

En su interior, la configuración está diseñada para ofrecer una experiencia de usuario fluida en las tareas cotidianas. Gracias a la combinación de 16 GB de RAM DDR4 y el almacenamiento SSD de 512 GB, el ordenador es capaz de arrancar en cuestión de segundos, abrir los programas de forma instantánea y admite la navegación web con múltiples pestañas. El sistema operativo que trae es Windows 11.

Otro punto a favor de su chasis de gran formato es el teclado. Al no estar limitado en el espacio, Lenovo ha incluido un teclado completo con sección numérica independiente a la derecha. Si trabajas con datos, contabilidad o contraseñas numéricas, agradecerás enormemente no tener que usar la fila superior de las teclas. Todo ello acabado en un diseño elegante, sorprendentemente fino para tu tamaño y con una gran durabilidad.

⚡ EN RESUMEN: portátil lenovo v15 en lidl ✅ LO MEJOR Indudablemente, la pantalla: su pantalla gigante de 17,3 pulgadas es su mayor virtud. Te permite trabajar cómodamente con la pantalla divivida en dos ventanas, leer PDFs sin forzar la vista y disfrutar de contenido multimedia a lo grande.

su pantalla gigante de 17,3 pulgadas es su mayor virtud. Te permite trabajar cómodamente con la pantalla divivida en dos ventanas, leer PDFs sin forzar la vista y disfrutar de contenido multimedia a lo grande. Diseño sorprendentemente estilizado: a pesar de ser un portátil de gran diagonal, Lenovo ha logrado un grosor bastante contenido y un aspecto sobrio y profesional que queda genial en cualquier escritorio. ❌ LO PEOR Portabilidad reducida... Pesa bastante más y es más voluminoso que los portátiles estándar de 14 o 15 pulgadas. No es el ordenador ideal para llevarlo todos los días en la mochila a la universidad o trabajar en transporte público.

Pesa bastante más y es más voluminoso que los portátiles estándar de 14 o 15 pulgadas. No es el ordenador ideal para llevarlo todos los días en la mochila a la universidad o trabajar en transporte público. Autonomía discreta... Las pantallas tan grandes consumen mucha más energía. La batería es suficiente para moverte por casa, pero si planeas usarlo muchas horas lejos de un enchufe, se te quedará corto rápido. 💡 CÓMPRALO SI... Eres teletrabajador o estudiante de escritorio es perfecto si lo vas a usar el 90% del tiempo en la misma mesa de casa o de la oficina. Ofrece la comodidad visual de un monitor de sobremesa con la ventaja de poder cerrarlo y guardarlo en un cajón al terminar. ⛔ NO LO COMPRES SI... Necesitas un ordenador para llevar a diario a la universidad, trabajar en cafeterías o viajar en tren/avión, las 17 pulgadas te resultarán algo incómodas y pesadas en la mochila. En este caso, es mejor buscar un modelo de 13 o 14 pulgadas.

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Imágenes | Webedia y Lenovo

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