Leroy Merlin vende una solución para abrir y cerrar a diario las persianas aunque estemos fuera de casa

Con el buen tiempo que hace ya, muchos aprovechamos los fines de semana para hacer una escapadita. Y ahí, lo ideal es que nuestra casa no parezca que se queda sola. Hay una solución que podemos comprar para ello y que no es demasiado cara: es este interruptor para persiana de la marca Matismo, disponible en Leroy Merlin por 33,99 euros.

Interruptor para persiana con WiFi MATISMO WIP100 PVP en Leroy Merlin — 33,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Poco más de 30 euros por un interruptor inteligente para persianas

Este interruptor es una forma sencilla y económica de domotizar nuestra persiana (y sin meterse en obras complicadas, claro). Con dispositivos de este tipo como el que tiene Leroy Merlin podemos hacer pequeños cambios en casa y sustituir mecanismos más tradicionales por otros más modernos.

El interruptor, marca Matismo, es muy minimalista. Está pensado para que lo encajemos en el mismo hueco donde tenemos el interruptor viejo de la pared en nuestra persiana eléctrica. Esto se hace así por estética y también por aprovechar el cableado que ya hay en nuestra vivienda. De hecho, para la instalación, solo necesitaremos usar un destornillador.

Pero, ¿y para qué sirve este dispositivo? Gracias al mismo, podremos programar con el móvil las horas en las que queremos que las persianas se suban o se bajen de forma automática. De esa forma, parecerá que hay alguien en casa y nos podremos ir de fin de semana o de vacaciones sin que se note.

⚡ EN RESUMEN: interruptor para persianas matismo ✅ LO MEJOR Una solución económica para domotizar las persianas: Si tienes persianas eléctricas en casa, es un dispositivo muy barato que te ayudará a poder manejarlas desde el móvil.

Si tienes persianas eléctricas en casa, es un dispositivo muy barato que te ayudará a poder manejarlas desde el móvil. Ideal si te vas de vacaciones este verano: Podrás programar tus persianas para que parezca que hay alguien siempre en casa. ❌ LO PEOR Hay otros interruptores más avanzados: Es un interruptor bastante sencillo que no tiene muchas opciones (de ahí que sea tan económico).

Es un interruptor bastante sencillo que no tiene muchas opciones (de ahí que sea tan económico). Solo se puede comprar online: Solo se puede comprar en la tienda online de Leroy Merlin, por lo que no podrás hacerte con uno en un establecimiento físico. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una solución muy económica para programar tus persianas eléctricas cada vez que te vayas fuera de casa unos días. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una alternativa con más opciones de configuración o no quieres instalar nada de domótica en casa.

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