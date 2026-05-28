Leroy Merlin tiene de oferta un kit de placas solares que puedes colocar tú mismo sin hacer obras en el balcón

Siempre que me asomo por el balcón veo las placas solares de mis vecinos, y siempre me he planteado poner yo algunas. Quizás no instalándolas en el tejado, pero sí haciéndolo en el balcón. Afortunadamente, tiendas como Leroy Merlin cuentan con kits de instalación fácil para poder aprovechar la energía solar, y no son muy caras. El kit Lexman, por ejemplo, está de oferta con un precio de 395 euros en lugar de 449 euros.

Kit paneles solares Lexman PVP en Leroy Merlin — 395,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un kit de cuatro paneles solares de instalación fácil

Las placas solares como la de Lexman se pueden colocar en un buen surtido de superficies, incluso en el balcón. Lo interesante es que no requiere de ninguna instalación mediante obra, simplemente sigues las instrucciones del fabricante, o el vídeo que se encuentra disponible en Leroy Merlin, y listo, ya puedes utilizarlas.

El kit viene con cuatro paneles de 440W y son lo suficientemente flexibles como para poder adaptarlos a las diferentes formas que pueda tener el balcón o una terraza. Se han de colocar mediante soportes de fijación incluidos y con el microinversor al cable con toma de corriente.

Por supuesto, lo interesante es que se coloquen en balcones o terrazas donde sepamos que dará el sol durante todo (o casi todo) el día. También cabe añadir que mientras el microinversor tiene una garantía de 15 años, los paneles tienen una garantía de cinco años.

⚡ EN RESUMEN: oferta del kit Lexman hoy ✅ LO MEJOR Instalación sencilla : no hay que realizar obras para poder instalar el kit de paneles solares.

: no hay que realizar obras para poder instalar el kit de paneles solares. Aprovechamiento del sol: al aprovechar la luz del sol, puedes utilizar algunos dispositivos mientras ahorras en la factura de la luz. ❌ LO PEOR Es prácticamente necesario contar con un balcón o terraza donde de el sol. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes un balcón o terraza donde de mucho el sol y quieres aprovechar la luz para utilizar algunos dispositivos. ⛔ NO LO COMPRES SI... No tienes un balcón o terraza o, si lo tienes, no da la luz del sol prácticamente nada durante todo el día.

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Imágenes | Lexman

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