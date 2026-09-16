Hoy en Lidl la batidora con tono pastel para preparar batidos y picar hielo que solo cuesta 26,99 euros

Lidl va sumando productos a su sección Bazar, y lo hace con una velocidad bastante alta. Para la cocina ahora mismo hay muchísimo donde elegir, sobre todo en la tienda online que tenemos incluso electrodomésticos con colores muy variopintos como la batidora Silvercrest, cuyo precio es de 26,99 euros.

Como alternativa, en Amazon podemos encontrar la Salter Retro Cream Jug Blender, una batidora con capacidad de 1,5 litros que es ideal para preparar todo tipo de batidos, incluso de proteínas. Su precio, eso sí, es más alto, ya que cuesta 44,99 euros.

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Una batidora que no solo es bonita

La batidora Silvercrest se puede comprar en un precioso tono pastel en color verde o rosa. Es barata, sí, pero permite preparar desde batidos hasta smoothies o hielo picado (eso sí, su potencia es de 600W, por lo que para esto último se queda justita), algo que, pese a que en verano es cuando más apetece, podemos aprovechar lo mucho que ofrece durante todo el año.

Si no sabes muy bien cómo sacarle el máximo provecho, esta batidora viene con 10 ideas para preparar recetas. Hay bastante donde elegir, sobre todo smoothies, aunque también incluye recetas para preparar frappés de mango o refrescos de zumo de sandía, entre muchos otros.

Cabe destacar que, además, esta batidora incorpora cuatro hojas de acero inoxidable, cuenta con cinco niveles de velocidad, su capacidad es de 1,75 litros y además tanto el vaso batidor como el emujador, la cuchilla, la tapa y el vaso medidor son aptos para el lavavajillas.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la batidora Silvercrest hoy ✅ LO MEJOR Su precio : es una batidora muy económica, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que ofrece.

: es una batidora muy económica, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que ofrece. Muchos de sus componentes son aptos para el lavavajillas .

. Viene con recetas. ❌ LO PEOR Su potencia de 600W puede quedarse un poco justita. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una batidora económica para preparar, sobre todo, batidos y smoothies. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres una mayor potencia para introducir ingredientes más duros.

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