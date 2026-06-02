Hoy en Alcampo esta Kärcher por menos de 100 euros con la que limpiar fácilmente la terraza o jardín

Las hidrolimpiadoras son esos instrumentos de limpieza ideales para preparar la zona exterior de casa de cara a la época estival. Si llevas tiempo pensando en comprar una, seguro que sabrás que Kärcher es la marca por excelencia. En el nuevo folleto de Alcampo, ahora hemos visto disponible esta Kärcher K 3 (uno de los modelos superventas de la marca) por 99,95 euros.

El precio está muy bien y puedes incluso pedirla online y luego recogerla en tienda de forma gratuita. Aunque en Amazon, la tienes un poco más barata (99 euros) y además la recibirás cómodamente en casa.

Además, si estás pensando en comprar un dispositivo de este tipo pero algo más premium, también en Amazon tienes otros modelos de la firma a buen precio, como son:

Kärcher K 2 Premium FJ por 119,95 euros: con un caudal de 360 l/h, pistola de alta precisión y lanzas pulverizadoras.

por 119,95 euros: con un caudal de 360 l/h, pistola de alta precisión y lanzas pulverizadoras. Kärcher K7 Premium Smart Control por 467,90 euros: con un caudal de 600 l/h, 180 bares de presión y control por app.

Una Kärcher superventas a precio imbatible

Esta hidrolimpiadora destaca por su potente motor de 1.600 W con una presión de 120 bares y un caudal de 380 litros por hora. Dichas cifras garantizan la fuerza necesaria para arrancar, por ejemplo, el musgo incrustado tras el invierno o limpiar grandes superficies de forma rápida y eficiente.

En el apartado accesorios, incorpora la manguera de alta presión de seis metros con sistema Quick Connect, que se acopla a la pistola con un solo clic. También incluye la lanza Vario Power, ideal para regular la presión del agua con un simple giro según limpies ladrillo o madera, y la boquilla turbo con chorro giratorio para la suciedad extrema. Asimismo, cuenta con el sistema Plug 'n' Clean, que permite encajar la botella de detergente directamente en la máquina para aplicar jabón cómodamente.

Su diseño destaca por la movilidad que ofrecen sus ruedas traseras y su asa telescópica de aluminio, la cual se puede plegar para ahorrar espacio en el garaje o donde vayas a guardarla. Todo el cuerpo de la máquina funciona como un centro de organización, con soportes específicos para colocar las lanzas, la pistola y enrollar el cable de alimentación. Su bajo centro de gravedad y su pie de soporte estable evitan que la hidrolimpiadora se vuelque accidentalmente mientras tiras de la manguera al limpiar el coche.

⚡ EN RESUMEN: hidrolimpiadora KÄRCHER K3 ✅ LO MEJOR Relación calidad-precio para el hogar: es el equilibrio perfecto si no quieres gastar lo que vale una profesional, pero necesitas algo más que la gama básica (la K2). Tiene 120 bares de presión, perfectos para limpiar el coche el fin de semana, el mobiliario de jardín, persianas y terrazas medianas sin gastar un dineral.

es el equilibrio perfecto si no quieres gastar lo que vale una profesional, pero necesitas algo más que la gama básica (la K2). Tiene 120 bares de presión, perfectos para limpiar el coche el fin de semana, el mobiliario de jardín, persianas y terrazas medianas sin gastar un dineral. Depósito de detergente integrado: a diferencia de las K2 que llevan un tubo suelto que va succionando, este modelo incluye un depósito limpio e integrado en la propia estructura. Llenas ahí el jabón y te olvidas. ❌ LO PEOR Motor refrigerado por aire... Al contrario que las gamas superiores, el motor de esta hidrolimpiadora se enfría por aire. Esto significa que no puedes tenerla encendida una hora seguida limpiando una piscina grande o una parcela enorme. Está pensada para tareas de 15 o 20 minutos con descansos para no sobrecalentar el motor.

Al contrario que las gamas superiores, el motor de esta hidrolimpiadora se enfría por aire. Esto significa que no puedes tenerla encendida una hora seguida limpiando una piscina grande o una parcela enorme. Está pensada para tareas de 15 o 20 minutos con descansos para no sobrecalentar el motor. Componentes de plástico: la bomba interna de este modelo es de N-Cor (un poliamida de alta resistencia), no de aluminio. Aunque funciona de maravilla y no se oxida, tolera peor los golpes o los descuidos si se congela el agua dentro en invierno en comparación con las bombas metálicas. 💡 CÓMPRALO SI... Tu objetivo es limpiar el suelo de la terraza una vez al mes, quitarle el polvo a los muebles de jardín o dejar relucientes las persianas, esta hidrolimpiadora tiene la potencia exacta sin ocupar medio trastero. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes que limpiar una fachada de dos plantas cubierta de hiedra o una piscina de 10 metros que lleva años abandonada, este modelo se te va a quedar muy corte y el motor sufrirá por el uso continuado.

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Imágenes | Webedia, Kärcher y Alcampo

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