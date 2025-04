Hace un año compré en Carrefour un ventilador de escritorio muy barato. Me gustó tanto que volverá a acompañarme este verano

Hace un año decidí comprar un ventilador de escritorio para trabajar sin "asarme de calor" y sin depender constantemente del aire acondicionado. Tenía mis dudas con respecto a este tipo de ventiladores por la potencia, pero di en el clavo al comprar el Klindo KRF6T-24 que podemos encontrar en Carrefour. Lo compré en la tienda por el precio que tiene ahora de 14,99 euros, y me gustó tanto que volveré a utilizarlo este verano.

Un ventilador pequeño, ligero, recargable y potente

Al tratarse de un ventilador de escritorio, es muy compacto y bastante ligero. Lo utilizo para trabajar, pero también en momentos puntuales mientras veo la tele o juego a la consola. En cuanto a su funcionamiento, es bastante sencillo, viene con varios modos de potencia para que podamos utilizarlo como más nos guste.

En este sentido, nos encontramos con únicamente dos botones: el primero es de encendido y apagado y el segundo es el de selección de la potencia. Se puede elegir entre tres modos de potencia, aunque el primero para mí es más que suficiente, y eso que vivo en una zona con mucha humedad donde, además, hace mucho calor en verano.

La autonomía teórica, según menciona la marca, es de aproximadamente cuatro horas. Lo cierto es que no he medido cuánto tiempo tarda en agotarse la carga, pero ronda esa cifra al menos en el primer modo de potencia. Se puede recargar mientras se utiliza— mediante el puerto USB-C que encontramos en la parte trasera y no tarda demasiado en recargarse completamente.

Compré este ventilador por probar y no depender del aire acondicionado. No esperaba demasiado y al final me gustó bastante más de lo que esperaba. Además, a mi pareja también le gustó tanto que se compró otro igual para su despacho. Evidentemente no está a la altura de los ventiladores de pie, pero para el escritorio, que es su finalidad, a mí me ha ido (y me va) de maravilla.

