Este teléfono de Apple tiene 5G y el chip A15 del iPhone 14 pero cuesta la mitad si lo compras en MediaMarkt

Si ya has visto los precios de los nuevos iPhone 14 y tienes claro que no te va a llegar el presupuesto para esos más de 1.000 euros que piden por él, no tienes que renunciar a un smartphone con iOS: puedes aprovechar que MediaMarkt tiene unidades recondicionadas certificadas por Apple del más reciente iPhone SE. Las puedes encontrar a través de su tienda en eBay por 459,99 euros con envío gratuito y pago con PayPal.

Comprar el iPhone SE reacondicionado al mejor precio

El iPhone SE con 64 GB tiene un precio oficial y habitual de 559 euros. Así que, si lo compramos en el outlet de MediaMartk reacondicionado, nos lo estaremos llevando por unos 99 euros menos, a 459,99 euros con gastos de envío gratuitos y la posibilidad de pagar usando nuestra cuenta de PayPal.

Como sabrás, aunque el iPhone SE pueda parecer un modelo antiguo más antiguo, fue lanzado al mercado este mismo 2022 y esconde el mismo músculo que los iPhone 13 y ahora también que los iPhone 14, ya que su procesador es el mismo, el Chip A15 con GPU de 4 núcleos Neural Engine.

Este iPhone nos ofrece una pantalla Retina LCD de 4,7 pulgadas con TrueTone y es el único modelo a la venta oficialmente con botón Home con Touch ID. Cuenta por tanto con pantalla con marcos y es también el otro modelo que queda a la venta con bordes redondeados, aunque eso sí, cuenta con conectividad 5G.

En el apartado de RAM, contamos con 4 GB mientras que en el aspecto de la batería, mejora lo visto en la anterior generación, pasando de 1.821 a 2.018 mAh, con carga rápida de 18 W.

El apartado fotográfico ofrece una única cámara principal de 12 Mp f/1.8 y una frontal de 7 Mp pero mejorando en algunos detalles como el hecho de ofrece modos Deep Fusion, Smart HDR o Estilos Fotográficos.

Por otro lado, contamos con NFC para pagos móviles y resistencia al agua, hasta un metro de profundidad y 30 minutos.

