Este portátil gaming con 32 GB de RAM y la RTX 5070 es ideal para estrenar hardware en plena crisis sin gastar de más

Desde finales del pasado año, durante todo lo que llevamos de 2026 y a saber hasta cuándo, para comprar muchos dispositivos electrónicos que antes resultaban bastante más baratos hoy tenemos que gastar mucho más. Con mención especial a todo aquello que integre memoria RAM o almacenamiento SSD.

Gigabyte Gaming A16 PVP en Coolmod — 1.399,95 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Sin embargo, en el terreno de los ordenadores de sobremesa premontados y de los portátiles (sobre todo cuando hablamos de equipos gaming) sí seguimos viendo muy buenos precios en 2026. Y si justo buscamos uno de estos últimos con gran relación calidad precio, entonces ojo a este Gigabyte a 1.399,95 euros en Coolmod.

Viene con Windows 11 Home y un Intel Core i7

Viendo el panorama y comparando con un PC de sobremesa configurado a medida, el Gigabyte Gaming A16 en su variante CWHI3ES864SH es una compra mucho más interesante, simplemente fijándonos en su configuración de memorias.

Encierra 1 TB de SSD y 32 GB de memoria RAM DDR5 que, por separado, ya ocupan un porcentaje bastante alto del coste total. Más aún, si contamos el resto de componentes más los periféricos que integran los portátiles: teclado, ratón, altavoces y monitor.

Este Gigabyte, además de esa configuración de memorias, cuenta con la NVIDIA RTX 5070 y el Intel Core i7-13620H, un panel IPS de 16 pulgadas a 1200p y 165 Hz. Es decir, un equipo ideal para jugar a 60 FPS o más en calidad ultra a prácticamente cualquier título actual del mercado. Gracias, en gran medida, a las últimas versiones del DLSS. Y todo ello, con Windows 11 Home de serie que evita tener que adquirirlo e instalarlo a posteriori.

⚡ EN RESUMEN: oferta Gigabyte Gaming A16 ✅ LO MEJOR Buena configuración de hardware que permite jugar a 60 FPS a prácticamente cualquier título

que permite jugar a 60 FPS a prácticamente cualquier título Incluye Windows 11 Home ❌ LO PEOR No protagoniza su mejor oferta y en el pasado costó incluso más barato 💡 CÓMPRALO SI... buscas un portátil gaming con buena relación calidad precio en plena crisis del hardware ⛔ NO LO COMPRES SI... prefieres un PC de sobremesa o no te corre prisa estrenar hardware

También te puede interesar

SanDisk 1TB Extreme SSD portátil Hoy en Amazon — 162,21 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Corsair Vengeance RGB RS DDR5 32GB (2 x 16GB) Hoy en Amazon — 483,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Gigabyte

En Xataka | Hace dos años me compré una PS5. Ojalá alguien me hubiese dicho que también necesitaba estos complementos

En Xataka | MacBook Neo frente a portátiles Windows de precio similar: ¿tiene el ordenador de Apple competencia de verdad?