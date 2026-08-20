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Este portátil gaming con 32 GB de RAM y la RTX 5070 es ideal para estrenar hardware en plena crisis sin gastar de más

Aunque lejos de su mínimo histórico, este Gigabyte tiene una gran relación calidad precio en el contexto actual

Oferta Coolmod Gaming
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Carlos Castillo

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Desde finales del pasado año, durante todo lo que llevamos de 2026 y a saber hasta cuándo, para comprar muchos dispositivos electrónicos que antes resultaban bastante más baratos hoy tenemos que gastar mucho más. Con mención especial a todo aquello que integre memoria RAM o almacenamiento SSD.

Gigabyte Gaming A16

Gigabyte Gaming A16

PVP en Coolmod — 1.399,95
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Sin embargo, en el terreno de los ordenadores de sobremesa premontados y de los portátiles (sobre todo cuando hablamos de equipos gaming) sí seguimos viendo muy buenos precios en 2026. Y si justo buscamos uno de estos últimos con gran relación calidad precio, entonces ojo a este Gigabyte a 1.399,95 euros en Coolmod.

Viene con Windows 11 Home y un Intel Core i7

Oferta Portatil Gigabyte

Viendo el panorama y comparando con un PC de sobremesa configurado a medida, el Gigabyte Gaming A16 en su variante CWHI3ES864SH es una compra mucho más interesante, simplemente fijándonos en su configuración de memorias.

Encierra 1 TB de SSD y 32 GB de memoria RAM DDR5 que, por separado, ya ocupan un porcentaje bastante alto del coste total. Más aún, si contamos el resto de componentes más los periféricos que integran los portátiles: teclado, ratón, altavoces y monitor.

La consola retro de Atari, renovada y de oferta. Incluye dos juegos de PAC-MAN y es compatible con los cartuchos originales
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Este Gigabyte, además de esa configuración de memorias, cuenta con la NVIDIA RTX 5070 y el Intel Core i7-13620H, un panel IPS de 16 pulgadas a 1200p y 165 Hz. Es decir, un equipo ideal para jugar a 60 FPS o más en calidad ultra a prácticamente cualquier título actual del mercado. Gracias, en gran medida, a las últimas versiones del DLSS. Y todo ello, con Windows 11 Home de serie que evita tener que adquirirlo e instalarlo a posteriori.

⚡ EN RESUMEN: oferta Gigabyte Gaming A16

 LO MEJOR

  • Buena configuración de hardware que permite jugar a 60 FPS a prácticamente cualquier título
  • Incluye Windows 11 Home

❌ LO PEOR

  • No protagoniza su mejor oferta y en el pasado costó incluso más barato

💡 CÓMPRALO SI... buscas un portátil gaming con buena relación calidad precio en plena crisis del hardware

⛔ NO LO COMPRES SI... prefieres un PC de sobremesa o no te corre prisa estrenar hardware

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