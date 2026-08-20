Este portátil gaming con 32 GB de RAM y la RTX 5070 es ideal para estrenar hardware en plena crisis sin gastar de más

Desde finales del pasado año, durante todo lo que llevamos de 2026 y a saber hasta cuándo, para comprar muchos dispositivos electrónicos que antes resultaban bastante más baratos hoy tenemos que gastar mucho más. Con mención especial a todo aquello que integre memoria RAM o almacenamiento SSD.
Gigabyte Gaming A16
Sin embargo, en el terreno de los ordenadores de sobremesa premontados y de los portátiles (sobre todo cuando hablamos de equipos gaming) sí seguimos viendo muy buenos precios en 2026. Y si justo buscamos uno de estos últimos con gran relación calidad precio, entonces ojo a este Gigabyte a 1.399,95 euros en Coolmod.
Viene con Windows 11 Home y un Intel Core i7
Viendo el panorama y comparando con un PC de sobremesa configurado a medida, el Gigabyte Gaming A16 en su variante CWHI3ES864SH es una compra mucho más interesante, simplemente fijándonos en su configuración de memorias.
Encierra 1 TB de SSD y 32 GB de memoria RAM DDR5 que, por separado, ya ocupan un porcentaje bastante alto del coste total. Más aún, si contamos el resto de componentes más los periféricos que integran los portátiles: teclado, ratón, altavoces y monitor.
Este Gigabyte, además de esa configuración de memorias, cuenta con la NVIDIA RTX 5070 y el Intel Core i7-13620H, un panel IPS de 16 pulgadas a 1200p y 165 Hz. Es decir, un equipo ideal para jugar a 60 FPS o más en calidad ultra a prácticamente cualquier título actual del mercado. Gracias, en gran medida, a las últimas versiones del DLSS. Y todo ello, con Windows 11 Home de serie que evita tener que adquirirlo e instalarlo a posteriori.
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⚡ EN RESUMEN: oferta Gigabyte Gaming A16
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... buscas un portátil gaming con buena relación calidad precio en plena crisis del hardware
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⛔ NO LO COMPRES SI... prefieres un PC de sobremesa o no te corre prisa estrenar hardware
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Imágenes | Gigabyte
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