La consola retro de Atari, renovada y de oferta. Incluye dos juegos de PAC-MAN y es compatible con los cartuchos originales

Durante estos últimos años hemos ido viendo llegar algunas consolas retro con hardware actualizado, algo especialmente interesante si buscamos una buena experiencia en televisores actuales. Y la Atari 2600+ en su versión PAC-MAN es una de las más bonitas. Esta consola tiene un precio recomendado de 149,99 euros, pero hoy la tenemos de oferta en Amazon por 93 euros.

Una consola compatible con los juegos originales

A nivel de diseño, lo realmente atractivo de esta consola es que se ha personalizado con la temática del icónico comecocos, con su color en amarillo y con algunos detalles en el frontal donde podemos ver a PAC-MAN junto con los fantasmas. Además, el mando también se ha adaptado a este diseño.

La consola se ha renovado con hardware actual añadiendo un puerto HDMI, carga USB en el mando de la consola y múltiples modos de pantalla. Es, básicamente, la Atari 2600+ que se lanzó un poco antes, pero con un aspecto personalizado del videojuego.

Pero lo que es verdaderamente interesante es que, además de incluir dos videojuegos de PAC-MAN, esta consola es compatible con los cartuchos originales, por lo que si tienes alguno guardado en casa podrás disfrutarlo nuevamente. Además, cabe destacar que, como hemos comentado en las líneas de arriba, la consola viene con el mando CX40+, que también ha sido renovado.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la Atari 2600+ hoy ✅ LO MEJOR Su diseño inspirado en el comecocos .

. Permite jugar con los cartuchos originales de la Atari .

. Incluye dos juegos de PAC-MAN. ❌ LO PEOR Su precio es elevado .

. Si no tienes juegos de la consola original, no le sacarás tanto provecho. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes algunos juegos de la consola original y quieres disfrutarlos desde tu televisor con este rediseño de la Atari. ⛔ NO LO COMPRES SI... No tienes juegos originales y no quieres comprarlos en tiendas de segunda mano.

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Imágenes | Atari

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