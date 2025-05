Este pequeño dispositivo te ayudará, este verano, a tener bajo control tu equipaje mientras viajas

A la hora de pensar en localizadores Bluetooth, es cierto que el primero que se nos viene a la mente es el AirTag de Apple, pero si no tienes un iPhone, no lo puedes utilizar. Si estás buscando un dispositivo que sirva tanto para iOS como para Android, este Tile by Life360 Mate es una buena opción a tener en cuenta, además de una de las más populares.

Tile by Life360 Mate (2024) -Localizador Bluetooth Hoy en Amazon — 29,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Un localizador Bluetooth compatible con iOS y Android

Este localizador Bluetooth es perfecto para quienes pierden las llaves o la cartera con frecuencia o para quienes van a viajar este verano, y quieren tener controlada, en todo momento, su mochila de viaje o maleta.

El Tile by Life360 Mate está disponible en varios colores y destaca por ofrecer un alcance Bluetooth de hasta 105 metros. En todo momento, podrás tener ubicados los objetos en los que pongas este localizado, gracias a una alerta sonora, que puedes generar desde la app.

Aunque, una de las características que definen a este modelo y que lo hacen ser diferente al resto, es que incorpora un botón de alerta SOS. Gracias a este, podrás activar una alerta de peligro, para que así tus familiares y/o amigos puedan ver cuándo estás en una situación de seguridad.

Su batería es de larga duración y, concretamente, ofrece una autonomía de hasta tres años y, además, es resistente al agua, ya que cuenta con certificación IP68, por lo que no tendrás problema para utilizarlo en situaciones de lluvia o si se moja.

También te pueden interesar estos localizadores Bluetooth

ATUVOS Air Tag Smart Tracker 1 Pack Hoy en Amazon — 16,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

UGREEN FineTrack Smart Finder Localizador Bluetooth Hoy en Amazon — 14,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Tile

En Xataka | Airtag Vs Tile. Te explicamos cuál comprar

En Xataka | Apple AirTag, Tile, Samsung SmartTag y más: guía de compra de localizadores Bluetooth con recomendaciones y diferencias