Este es mi modo favorito de fotografía en un móvil de 2018

Somos muchos los que hemos acabado dejando la cámara en casa en favor de la óptica de nuestro móvil. No es para menos: fotografía computacional, doble lente, modo retrato... la fotografía para smartphone avanza a pasos agigantados, especialmente en las gamas más altas. Hemos hablado con los editores de Xataka que más teléfonos han probado para que nos cuenten qué modo de fotografía para móvil es el que más les ha impactado y en qué dispositivo lo probaron.

Ojo porque hay sorpresas: ni todos son gama alta ni son lo último de lo último, si bien entre los favoritos también se encuentran modelos de 2017 y otros en la gama media.

Zoom óptico 3X y zoom híbrido 5X en el Huawei P20 Pro

Zoom híbrido. Fotografías de Antonio Sabán

Recomendado por Antonio Sabán

Tradicionalmente, Huawei no ha sido un referente en fotografía móvil. Hace unos años, con el segundo sensor, monocromo, la cosa empezó a cambiar. Este año, en que estaba muy de moda entre sus competidores el zoom óptico 2X, la compañía ha dado un golpe encima de la mesa con el zoom óptico 3X, gracias a que la tercera lente del Huawei P20 Pro cuenta con una distancia focal equivalente de 80 milímetros.

Disparar con él, guardando las distancias, se siente como hacerlo con un objetivo tele en una cámara tradicional con lentes intercambiables. Además, también puede ser usado para el modo retrato, dando un look más profesional a ese tipo de fotografías.

Sin embargo, la cosa no queda ahí, pues con ayuda de software, el zoom híbrido 5X permite alcanzar 135 milímetros de distancia focal, obteniendo una calidad de imagen al aumentar difícil de imaginar hace años.

Zoom híbrido del Huawei P20 Pro. Fotos de Juan Carlos López

Recomendado por Juan Carlos Pérez

Si he de elegir un único modo de disparo entre todos los que nos ofrecen actualmente los smartphones me quedo, sin duda alguna, con el zoom óptico e híbrido implementado por Huawei en su P20 Pro. En mi opinión, este modo de captura destaca por dos características clave: su flexibilidad y su calidad de imagen. Su polivalencia reside en la capacidad que pone en nuestras manos su zoom híbrido de cinco aumentos a la hora de acercarnos al motivo que queremos fotografiar.

Este zoom combina el zoom óptico de tres aumentos con un avanzado procesado digital que le permite alcanzar esos cinco aumentos que he mencionado mediante tecnología híbrida, y sin él algunas instantáneas no serían posibles, por lo que puede marcar la diferencia a la hora de permitirnos capturar algunos de los momentos con los que nos cruzaremos. Eso sí, si nos excedemos más allá de esos primeros cinco aumentos entraremos de lleno en el zoom digital y la calidad de imagen se resentirá sensiblemente, por lo que mi opción siempre es intentar no ir más allá de los cinco aumentos.

La otra cualidad de este smartphone en la que me parece importante que nos detengamos porque también tiene un impacto claro en su calidad de imagen es la precisión de la óptica Vario-Summilux-H diseñada para este móvil expresamente por Leica. A pesar de su reducido tamaño, este objetivo consigue mantener bajo control en la mayor parte de los escenarios de disparo tanto la distorsión como las aberraciones cromáticas.

En definitiva, este modo de captura en este móvil me encanta, sobre todo, por la calidad de esta óptica y por el buen trabajo que realiza el procesado digital asociado al zoom híbrido. En mi opinión este P20 Pro de Huawei es uno de los mejores smartphones fotográficos de este año.

Modo HDR+ en el Pixel 3

Google Pixel 3: HDR desactivado vs HDR activado

Recomendado por Amparo Babiloni

Los Pixel (concretamente el Pixel 3 XL y anteriormente el Pixel 2 XL) no tienen demasiados modos en la app de la cámara, de hecho no tienen ni siquiera un modo manual, pero por mi parte no los echo de menos. Siempre tengo activado el HDR+ y a día de hoy no me ha defraudado.

El postprocesado que hace Google es una gozada sobre todo en escenas complicadas con contraste alto. Consigue rescatar el detalle tanto en zonas de sombra como en las altas luces y hace maravillas con el balance de blancos.

Algunos modos HDR son demasiado agresivos pero con este suelo quedar contenta del resultado. Lo que más me gusta es la tranquilidad que me da disparar en automático sin pararme a ajustar nada.

Modo noche en el Huawei Mate 20 Pro

Modo noche del Huawei Mate 20 Pro

Recomendado por Laura Sacristán

En el panorama actual, en el que los fabricantes de móviles están centrando sus esfuerzos en el apartado de las cámaras (tanto a nivel de hardware como de software), es difícil elegir un solo modo fotográfico entre todos los que ofrecen los terminales de gama alta. Pero si tengo que decir uno, me quedo con el Modo Noche del Huawei Mate 20 Pro (que también está en el P20 Pro).

Creo que obtiene unos resultados realmente buenos (algunos dirían que impresionantes) en situaciones de escasa iluminación, con un nivel de detalle considerable, un ruido controlado y unos colores bastante naturales. Además, permite realizar ajustes en la sensibilidad y en la velocidad de obturación, algo que se agradece.

Es cierto que al disparar hay que mantener el móvil quieto durante unos segundos hasta que captura toda la información necesaria, pero incluso con el mal pulso que tengo yo, los resultados son satisfactorios y el enfoque es bastante acertado.

Modo Pro del OnePlus 6T

Ajustes del modo Pro del OnePlus 6T

Recomendado por Javier Penalva

El nuevo OnePlus 6T tiene uno de los modos manuales más completos e intuitivos del mercado. Las mejoras que necesita su cámara en modo automático se pueden solventar con bastante facilidad usando su modo Pro

De la interfaz me resulta muy práctico el acceso directo a la foto en RAW pero sobre todo la presencia de un histograma que hace práctico y educativo la modificación de parámetros para conseguir la mejor foto posible. O un efecto concreto que solo puedes conseguir con el modo manual de los smartphone.

Modo retrato en el iPhone XS

Modo retrato del iPhone XS

Recomendado por Daniel Esplá

Yo creo que podría ser el modo retrato pero, en concreto, el del iPhone XS por varios motivos. El primero es que con este nuevo iPhone se puede modificar el grado de desenfoque. Eso me encanta porque a priori te puede aparecer un bokeh un poco irreal pero, graduando este un poquito, el resultado mola mucho.

Además tenemos esos filtros "creativos" del modo retrato en el iPhone, con el que se puede conseguir cosas muy chulas siempre que sepamos usarlo (si no... pueden quedar cosas un poco ...). Mi favorito, sin duda es el de "Luz de escenario mono", disponible en el nuevo iPhone.

Modo manual del Xiaomi Mi 8

Interfaz del modo manual del Xiaomi Mi 8

Recomendado por Anna Martí

El modo manual de la app de Xiaomi es bastante completo. Se ajusta a las características de cada terminal, habilitando la opción de cambiar de lente en aquellos que poseen por ejemplo un gran angular o una lente que coja más luz.

Podemos cambiar independientemente los parámetros habituales (ISO, velocidad de obturación, balance de blancos, enfoque y exposición) y se agradece muchísimo el peaking, es decir, que se marque la zona que se enfoca de una manera clara.

Siendo justos habría que corregir el fallo en la previsualización al variar la velocidad de obturación con disparos lentos, pero en todo lo demás es uno de los modos manuales que más me gusta por interfaz y prestaciones. Me quedo con el del Xiaomi Mi 8.

Modo Iluminación escénica del Huawei P20 Pro

Modo iluminación del Huawei P20 Pro

Recomendado por Antonio Ortiz

Un modo con el que me ha gustado experimentar es el de "iluminación escénica" con el Huawei P20 Pro. La cámara me ha resultado extraordinaria de noche y en el modo retrato, pero al principio la parte de los filtros 3D me resultaban con demasiada tasa de intentos fallidos para conseguir una fotografía que me gustase.

Este en concreto de iluminación escénica es el que más me ha gustado por resultados y el que más me ha invitado a experimentar y jugar con él.

Modos de modelos de 2017 que nos siguen gustando

Como ya anticipábamos al principio del artículo, no todas las elecciones de los expertos de Xataka son de modelos de 2018. Algunos editores también han elegido modos que se encuentran en teléfonos del año pasado pero que siguen estando entre nuestros favoritos.

Modo Point Zoom (vídeo) del LG V30

Recomendado por Pedro Santamaría

Relacionado con la fotografía y dentro de la propia aplicación nativa, el modo vídeo del LG V30 me sigue llamando mucho la atención. Junto a las opciones manuales de configuración hay dos ajustes que me encantan.

El primero es que podemos hacer uso de un perfil de color plano para tener más rango dinámico y opciones de cara a edición de color en posproducción. El segundo no es un ajuste como tal y sí una función con la que realizar zoom hacia un punto determinado sin perder el enfoque, el modo Point Zoom.

Claro que si os gusta el vídeo recurrir a Filmic Pro (disponible para iOS y Android) es la mejor opción. Multiples posibilidades de configuración, uso de perfiles de color plano y mucho más.

Modo Night Sight del Google Pixel 2 XL

Modo Night Sight del Google Pixel 2 XL desactivado y activado

Recomendado por Enrique Pérez

Google está consiguiendo a través del software modos de fotografía sorprendentes. Uno de ellos ha llegado recientemente al Pixel 2 XL, aunque todavía hace falta instalar un archivo especial. Se trata del Night Sight, un modo noche donde podemos conseguir iluminar una escena oscura.

Los resultados son sorprendentes. Con este modo noche podemos conseguir detalle donde antes estaba todo negro, se reduce el ruido a unos niveles muy altos y los colores son mucho más vivos pese a que la escena no acompañe.

En algunos casos la IA apuesta por tonos menos naturales y puede quedar artificial, pero la diferencia es tanta que en casi todas las escenas nocturnas ahora directamente apuesto por este modo. Uno que debería llegar también al Pixel 3 XL y mejore todavía más una de las grandes cámaras del año en telefonía móvil.

Filtro dramático del iPhone 8 Plus

Filtro dramático del iPhone 8 Plus

Recomendado por Jose García

No es que sea algo demasiado novedoso, pero una de las funciones que más me gustan de la cámara del iPhone 8 Plus es es el filtro dramático. Este acentúa un poco las sombras, añade algo de claridad y enfría los colores, lo que permite conseguir un resultado que, al menos a mí, me parece muy interesante de cara a hacer fotos de edificios y paisajes.

Es muy fácil activarlo y puedes ver el resultado en vivo, por lo que sabes de antemano cómo va a quedar la foto y jugar un poquito con la compensación de luz que la cámara trae por defecto.

Modo estéreo del Xiaomi Mi A1

Modo estéreo del Xiaomi Mi A1

Recomendado por Samuel Fernández

En mi caso, adoro las fotografías con bokeh, la forma en que se conoce el desenfoque del segundo plano, y por suerte eso lleva en los móviles algo así como un par de años. De entre todos los que he probado, casi siempre líneas medias y económicas, tengo que quedarme con el de Xiaomi, por la precisión de los bordes y la suavidad del desenfoque.

De acuerdo en que no es ajustable, pero si tengo que optar por un modo de fotografía favorito, me quedo con el Modo Estéreo. El de mi Xiaomi Mi A1, por citar un modelo concreto, por ejemplo.

