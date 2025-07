Este es el Fire TV Stick que siempre recomiendo cuando me preguntan: ahora, rebajado en el Prime Day, es imbatible

Un año más por estas fechas, el Prime Day ha vuelto a Amazon: una suerte de Black Friday veraniego de mediados de año, que podemos aprovechar para ahorrar en la compra de miles de productos si somos miembros Prime (y, si no lo somos, siempre podemos disfrutar de una prueba gratuita). Como este Fire TV Stick 4K, casi a mitad de precio y disponible por sólo 35,99 euros.

Ideal para mejorar la fluidez del sistema en televisiones algo lentas

Los dispositivos de Amazon no suelen perderse su cita con el Prime Day y este Fire TV (bueno, y todos en realidad) no ha sido la excepción del 2025. Por lo que esta es sin duda la mejor ocasión para adquirirlo, mereciendo muchísimo más la pena que a su precio habitual. De hecho, cuando como ahora está rebajado, es el que siempre recomiendo cuando me preguntan.

El motivo es muy sencillo: su relación calidad precio. Porque aunque es cierto que existen otros miembros de la familia Fire más baratos y otros más potentes, este se sitúa a caballo entre unos y otros. Y no pagaría ni más de los 35,99 euros que cuesta, ni menos teniendo en cuenta la diferencia de precio entre este y el modelo básico.

Por menos de 40 euros, con el modelo 4K tenemos prácticamente todo lo que le podemos pedir a una televisión en pleno 2025 en nuestro día a día: ver series, películas y deportes con fluidez y nitidez. E incluso jugar a través de servicios en la nube, como Amazon Luna.

Este Fire TV nos da todo ello (y más) gracias a su compatibilidad con resolución 4K y tecnologías Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR 10+ y WiFi 6. Un hardware suficientemente potente como para mover las aplicaciones con soltura y, además, un mando que facilita la interacción. Con Alexa como broche, si queremos añadirlo al ecosistema de nuestro hogar inteligente.

También te puede interesar

Amazon Fire TV Stick 4K Max Hoy en Amazon — 46,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Amazon Fire TV Cube (Última generación) PVP en Amazon — 109,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Xataka, Amazon

En Xataka | Mejores altavoces "inteligentes" Amazon Echo: cuál comprar y recomendaciones en función del uso

En Xataka | Qué Kindle comprar: guía de compra con recomendaciones para acertar con los lectores de libros electrónicos de Amazon