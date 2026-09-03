Esta base ajustable para ordenadores de sobremesa es muy útil. Puedes trasladar el PC y limpiar cómodamente la parte de atrás

Hace un tiempo fui al Ikea y me compré un soporte para el ordenador de sobremesa, ya que lo tengo en el suelo y acumula muchísimo polvo. Es una auténtica maravilla. Sin embargo, lo cierto es que no hace falta acudir al Ikea para encontrar propuestas similares, ya que en tiendas como Amazon hay bastantes. La de la marca Eymobad es prácticamente calcada.

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Un soporte con ruedas ajustable

Lo interesante de este tipo de bases o soportes es que son ajustables, lo que permite que podamos adaptarla a cada caja o gabinete. Lo útil es que permite dos cosas: la primera, es que permite que podamos limpiar mejor la parte de atrás del ordenador, ya que puede acumular mucho polvo. Y tan solo basta con mover un poco el soporte aprovechando sus ruedas.

La segunda, y que he exprimido mucho, es que permite trasladar el ordenador de una habitación u otra. Yo, por ejemplo, tengo el ordenador al lado de mi escritorio, pero a veces he querido jugar en el televisor en lugar del monitor, y para ello me he llevado el ordenador al salón. Gracias a las ruedas se hace de forma muy cómoda.

El soporte que podemos encontrar en Amazon está fabricado en acero inoxidable y cuenta con agujeros por toda la base, lo cual es muy práctico para ayudar a que el ordenador no se sobrecaliente demasiado.

⚡ EN RESUMEN: Soporte de Eymobad ✅ LO MEJOR Puedes llevarte el ordenador de una habitación a otra de forma cómoda.

de forma cómoda. Permite limpiar la parte de atrás del ordenador moviéndolo gracias a las ruedas.

del ordenador moviéndolo gracias a las ruedas. Es ajustable para adaptarse a diferentes gabinetes. ❌ LO PEOR Se acumula suciedad en la base, por lo que hay que limpiarla cada cierto tiempo. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes el ordenador de sobremesa en el suelo y buscas una buena forma para poder limpiar la parte de atrás de forma cómoda o llevarte el ordenador de una habitación a otra. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes el ordenador de sobremesa en el escritorio, ya que este soporte está pensado para tenerlo en el suelo.

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Imágenes | Eymobad

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