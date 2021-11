Envíanos tus dudas sobre el Rowenta Care for You: participa en el sorteo y este robot de planchado puede ser tuyo

El Care for You de Rowenta es un robot de planchado capaz de desinfectar tus prendas y eliminar arrugas. Se trata de un dispositivo en cuyo interior cuelgas tus prendas, y a través del vapor les va a eliminar arrugas y bacterias. Con el Care for You, Rowenta nos acerca el eterno deseo de tener algo que planche por nosotros.

El Care for You es un robot de planchado, que mediante el vapor puede también refrescar y cuidar de tu ropa. También eliminará las arrugas que tenga, de ahí que se considere robot de planchado, y desinfecta y reduce los malos olores que pudiera haber en las prendas. Todo ello de una manera sencilla y cómoda.

Tiene una potencia de 3100 W, su vapor sale a 65 g/min, y tiene capacidad para tres prendas. Las prendas las pones en una percha, y por debajo colocas unas pinzas de peso para que, cuando se aplica el vapor, las arrugas desaparezcan. El proceso de eliminado de arrugas dura solo 10 minutos, 30 minutos si quieres eliminar las más complicadas.

Sirve incluso para tejidos delicados, y el poder del vapor también elimina los malos olores y hasta el 99,99 % de virus, bacterias y gérmenes sin tener que aplicar detergentes o productos químicos. Además, también puede hacer las veces de secadora.