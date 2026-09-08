¿Las e-bikes te parecen demasiado voluminosas y pesadas? MediaMarkt tiene la oferta perfecta para ti

Si te estás planteando dar el salto a la movilidad eléctrica para tus trayectos diarios pero te frena el espacio que ocupan las bicicletas convencionales, esta oferta te interesa. Ahora, en MediaMarkt puedes encontrar la e-bike Hillmiles MilePort, una bicicleta eléctrica plegable y compacta con un 46% de descuento. Ha pasado de costar 1.099 a 590 euros y está disponible en dos colores: negro y verde.
MilePort1 Bici Eléctrica Plegable para Adultos, 20“*3.0” Fat Tyre E-Bikes
Una bicicleta perfecta para pisos pequeños
Esta Hillmiles MilePort está diseñada específicamente para solventar los dos grandes problemas de las bicicletas urbanas: el almacenamiento y su transporte. Gracias a su sistema de plegado rápido, se reduce a un tamaño muy manejable para guardarla en el maletero del coche, dejarla bajo la mesa en la oficina o subirla al tren y al autobús sin ocupar apenas espacio.
En el apartado técnico, cuenta con un motor que ofrece la velocidad máxima permitida por ley de 25 km/h y una batería extraíble que alcanza hasta 100 km de autonomía en modo de asistencia al pedaleo. Al ser extraíble, no necesitas subir la bicicleta entera hasta casa para cargarla: basta con sacar el módulo de la batería y enchufarlo a cualquier toma de corriente.
Para garantizar la comodidad sobre el asfalto, equipa neumáticos anchos de 20 pulgadas que absorben mejor los baches de la ciudad, caminos de grava o pavimento mojado. Sin duda, se trata de un conjunto muy equilibrado que por menos de 600 euros se convierte en una de las opciones más atractivas para desplazarte a diario.
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⚡ EN RESUMEN: oferta para bicicleta eléctrica plegable Hillmiles MilePort hoy
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Vives en un piso pequeño o no dispones de trastero para almacenar una bicicleta de tamaño completo.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Necesitas subirla a diario por escaleras hasta un piso alto sin ayuda del acensor, ya que el peso de una e-bike puede resultar incómodo.
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Imágenes | Webedia y Hillmiles
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