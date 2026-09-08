¿Las e-bikes te parecen demasiado voluminosas y pesadas? MediaMarkt tiene la oferta perfecta para ti

Si te estás planteando dar el salto a la movilidad eléctrica para tus trayectos diarios pero te frena el espacio que ocupan las bicicletas convencionales, esta oferta te interesa. Ahora, en MediaMarkt puedes encontrar la e-bike Hillmiles MilePort, una bicicleta eléctrica plegable y compacta con un 46% de descuento. Ha pasado de costar 1.099 a 590 euros y está disponible en dos colores: negro y verde.

Una bicicleta perfecta para pisos pequeños

Esta Hillmiles MilePort está diseñada específicamente para solventar los dos grandes problemas de las bicicletas urbanas: el almacenamiento y su transporte. Gracias a su sistema de plegado rápido, se reduce a un tamaño muy manejable para guardarla en el maletero del coche, dejarla bajo la mesa en la oficina o subirla al tren y al autobús sin ocupar apenas espacio.

En el apartado técnico, cuenta con un motor que ofrece la velocidad máxima permitida por ley de 25 km/h y una batería extraíble que alcanza hasta 100 km de autonomía en modo de asistencia al pedaleo. Al ser extraíble, no necesitas subir la bicicleta entera hasta casa para cargarla: basta con sacar el módulo de la batería y enchufarlo a cualquier toma de corriente.

Para garantizar la comodidad sobre el asfalto, equipa neumáticos anchos de 20 pulgadas que absorben mejor los baches de la ciudad, caminos de grava o pavimento mojado. Sin duda, se trata de un conjunto muy equilibrado que por menos de 600 euros se convierte en una de las opciones más atractivas para desplazarte a diario.

⚡ EN RESUMEN: oferta para bicicleta eléctrica plegable Hillmiles MilePort hoy ✅ LO MEJOR Sistema de plegado ultracompacto: facilita guardarla en espacios reducidos en casa o la oficina, además de permitir combinarla con el transporte público (metro, tren) o llevarla en el maletero del coche.

facilita guardarla en espacios reducidos en casa o la oficina, además de permitir combinarla con el transporte público (metro, tren) o llevarla en el maletero del coche. Neumáticos anchos de 20 pulgadas: aportan mayor estabilidad, agarre y amortiguación ante baches, adoquines o firmes mojados frente a las ruedas finas tradicionales. ❌ LO PEOR Peso superior a una bici plegable convencional... Al integrar motor y batería, sigue teniendo un peso respetable que se nota si hay que subirla a pulso por varios tramos de escaleras sin ascensor.

Al integrar motor y batería, sigue teniendo un peso respetable que se nota si hay que subirla a pulso por varios tramos de escaleras sin ascensor. Componentes orientados al uso urbano... Su geometría y desarrollo están pensados para la ciudad y trayectos interurbanos sencillos, quedándose corta para rutas exigentes por montaña. 💡 CÓMPRALO SI... Vives en un piso pequeño o no dispones de trastero para almacenar una bicicleta de tamaño completo. ⛔ NO LO COMPRES SI... Necesitas subirla a diario por escaleras hasta un piso alto sin ayuda del acensor, ya que el peso de una e-bike puede resultar incómodo.

También te puede interesar

FAOKZE Compresor Aire Portatil,150PSI Compresor Aire Coche Hoy en Amazon — 22,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Bolsa Cuadro Bicicleta Impermeable Con Visor Solar y Pantalla Táctil Sensible Para Tubo Superior de Bicicletas de Montaña y Carretera Hoy en Amazon — 16,59 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Webedia y Hillmiles

En Xataka | Mejores bicicletas eléctricas: cuál comprar y 8 modelos recomendados desde 599 a 3500 euros

En Xataka | Mejores bicicletas plegables (eléctricas o no): cuál comprar en función del uso y 10 modelos desde 200 a 4500 euros