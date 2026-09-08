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¿Las e-bikes te parecen demasiado voluminosas y pesadas? MediaMarkt tiene la oferta perfecta para ti

Esta bici eléctrica Hillmiles tiene un gran descuento y ofrece una autonomía de hasta 100 km

Bici Electrica Hilmilles Mileport Mediamarkt
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Fran León

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Si te estás planteando dar el salto a la movilidad eléctrica para tus trayectos diarios pero te frena el espacio que ocupan las bicicletas convencionales, esta oferta te interesa. Ahora, en MediaMarkt puedes encontrar la e-bike Hillmiles MilePort, una bicicleta eléctrica plegable y compacta con un 46% de descuento. Ha pasado de costar 1.099 a 590 euros y está disponible en dos colores: negro y verde.

MilePort1 Bici Eléctrica Plegable para Adultos, 20“*3.0” Fat Tyre E-Bikes

MilePort1 Bici Eléctrica Plegable para Adultos, 20“*3.0” Fat Tyre E-Bikes

PVP en MediaMarkt — 590,00 Amazon — 699,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una bicicleta perfecta para pisos pequeños

Bici Electrica Hilmilles Mileport

Esta Hillmiles MilePort está diseñada específicamente para solventar los dos grandes problemas de las bicicletas urbanas: el almacenamiento y su transporte. Gracias a su sistema de plegado rápido, se reduce a un tamaño muy manejable para guardarla en el maletero del coche, dejarla bajo la mesa en la oficina o subirla al tren y al autobús sin ocupar apenas espacio.

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En el apartado técnico, cuenta con un motor que ofrece la velocidad máxima permitida por ley de 25 km/h y una batería extraíble que alcanza hasta 100 km de autonomía en modo de asistencia al pedaleo. Al ser extraíble, no necesitas subir la bicicleta entera hasta casa para cargarla: basta con sacar el módulo de la batería y enchufarlo a cualquier toma de corriente.

Para garantizar la comodidad sobre el asfalto, equipa neumáticos anchos de 20 pulgadas que absorben mejor los baches de la ciudad, caminos de grava o pavimento mojado. Sin duda, se trata de un conjunto muy equilibrado que por menos de 600 euros se convierte en una de las opciones más atractivas para desplazarte a diario.

⚡ EN RESUMEN: oferta para bicicleta eléctrica plegable Hillmiles MilePort hoy

 LO MEJOR

  • Sistema de plegado ultracompacto: facilita guardarla en espacios reducidos en casa o la oficina, además de permitir combinarla con el transporte público (metro, tren) o llevarla en el maletero del coche.
  • Neumáticos anchos de 20 pulgadas: aportan mayor estabilidad, agarre y amortiguación ante baches, adoquines o firmes mojados frente a las ruedas finas tradicionales.

❌ LO PEOR

  • Peso superior a una bici plegable convencional... Al integrar motor y batería, sigue teniendo un peso respetable que se nota si hay que subirla a pulso por varios tramos de escaleras sin ascensor.
  • Componentes orientados al uso urbano... Su geometría y desarrollo están pensados para la ciudad y trayectos interurbanos sencillos, quedándose corta para rutas exigentes por montaña.

💡 CÓMPRALO SI... Vives en un piso pequeño o no dispones de trastero para almacenar una bicicleta de tamaño completo.

⛔ NO LO COMPRES SI... Necesitas subirla a diario por escaleras hasta un piso alto sin ayuda del acensor, ya que el peso de una e-bike puede resultar incómodo.
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