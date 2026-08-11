Un dron muy ligero, fácil de usar y con un montón de accesorios: este DJI Neo ha vuelto hoy a su precio más bajo

Las vacaciones de verano de muchas personas acaban en escapadas por la naturaleza en zonas muy bonitas. Podemos utilizar una cámara 360 grados para grabarlo, aunque también un dron. Si optas por esta segunda opción, esta oferta te puede interesar: se trata del DJI Neo, disponible en Fnac por 245 euros (también está al mismo precio en la web de DJI). El precio está bien, pero lo interesante es que viene con varios accesorios incluidos.

Un dron que apenas pesa 135 gramos capaz de grabar en 4K

Tenemos la opción de comprar el dron suelto si queremos gastar menos, por 135 euros en Amazon. Ahora bien, lo interesante de este pack es que viene con varios accesorios diferentes, donde destacan tres baterías intercambiables. Estas nos van a permitir grabar mucho más cada jornada, algo útil si eres de los que se pasa todo el día fuera. Además, el precio original de este pack era de 349 euros, por lo que seguimos disfrutando de un muy buen descuento.

Varias cosas a tener en cuenta de este DJI Neo. Lo primero es que es un dron bastante compacto y ligero, puesto que apenas pesa 135 gramos. De hecho, una de sus mejores características es que puede despegar y aterrizar directamente desde la palma de la mano sin depender de controles. Pulsando un solo botón, además, podemos configurarlo para que nos siga automáticamente.

A la hora de grabar, lo cierto es que tiene un muy buen desempeño. Su modo principal de grabación es a 4K y 30 fps, aunque también tenemos la opción de hacerlo a 1080p/60 fps si preferimos una mayor fluidez. Su memoria interna tiene 22 GB capacidad, así que tendremos una buena capacidad para almacenar tanto vídeo como fotos antes de volcarlo al final de la jornada en otro equipo.

⚡ EN RESUMEN: oferta del dji neo fly more combo ✅ LO MEJOR Precio mínimo histórico: Aunque tenemos también en oferta el dron suelto, es el mejor precio para este pack hasta la fecha.

Aunque tenemos también en oferta el dron suelto, es el mejor precio para este pack hasta la fecha. Un montón de accesorios: Incluye un montón de accesorios, como tres baterías y una estación de carga que te permite cargarlas todas de forma simultánea.

Incluye un montón de accesorios, como tres baterías y una estación de carga que te permite cargarlas todas de forma simultánea. Seguimiento automático: El seguimiento automático nos permitirá grabar sin estar pendientes de controlar el dron. ❌ LO PEOR Puede ser inestable en zonas con mucho viento: Al ser ligero y muy compacto, existe la posibilidad de que su vuelo se vea afectado en zonas con mucho viento. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres grabar vídeos en movimiento de tus escapadas para tenerlos de recuerdo o para redes sociales. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un dron con una cámara mejor o prefieres una opción más convencional como la DJI Osmo Nano.

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Imágenes | DJI

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