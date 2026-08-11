Con doble depósito para el café, molinillo integrado y vaporizador automático: esta cafetera DeLonghi se desploma en Carrefour

Aunque podemos utilizar varios tipos de cafetera en casa, la forma más sencilla de tener un café de cafetería pasa por hacernos con una cafetera superautomática. Hay de muchos tipos, aunque las que cuentan con sistema de vaporización de leche automático hacen que hacer bebidas como capuchinos sea tan complicado como pulsar un botón. Ahí encaja la DeLonghi Rivelia, disponible en Carrefour por 599 euros
Cafetera Expresso Superautomática DeLonghi Rivelia EXAM440.55.B, 19 bares, Molinillo - Negro
Una de las mejores cafeteras superautomáticas que podemos comprar
El PVP de esta cafetera superautomática es de 799 euros, por lo que estamos ante un descuento de 200 euros. Lo que debemos tener en cuenta es que es el último día para hacernos con ella, puesto que caduca hoy, 11 de agosto. Esta DeLonghi Rivelia destaca por muchas cosas, como por ejemplo su bomba de extracción de 19 bares, lo que es ideal para obtener un café con crema y con aroma.
La máquina cuenta con su propio molinillo de acero integrado, por lo que siempre tendremos café recién molido. Algo de esta cafetera que no tienen muchos otros modelos es que cuenta con dos depósitos para el grano de café de 250 gramos, lo que nos permite intercambiarlos para no mezclar el grano.
Tiene un panel táctil de 3,5 pulgadas que nos permitirá elegir, con un par de toques, hasta 16 recetas de café (y con cuatro perfiles personalizados para configurar las bebidas como queramos). Todo redondeado por su sistema LatteCrema Hot, que viene a ser un depósito de leche que crea automáticamente la espuma para hacer lattes o capuchinos, entre otras cosas.
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⚡ EN RESUMEN: oferta de la delonghi rivelia
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas una cafetera para tomar café de barista en casa y que te dé la posibilidad de hacer bebidas como capuchinos o lattes. Además, también que sea fácil de limpiar.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una cafetera más tradicional como una italiana o quieres una superautomática más económica, como la Philips Serie 2200.
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