Con doble depósito para el café, molinillo integrado y vaporizador automático: esta cafetera DeLonghi se desploma en Carrefour

Aunque podemos utilizar varios tipos de cafetera en casa, la forma más sencilla de tener un café de cafetería pasa por hacernos con una cafetera superautomática. Hay de muchos tipos, aunque las que cuentan con sistema de vaporización de leche automático hacen que hacer bebidas como capuchinos sea tan complicado como pulsar un botón. Ahí encaja la DeLonghi Rivelia, disponible en Carrefour por 599 euros

Una de las mejores cafeteras superautomáticas que podemos comprar

El PVP de esta cafetera superautomática es de 799 euros, por lo que estamos ante un descuento de 200 euros. Lo que debemos tener en cuenta es que es el último día para hacernos con ella, puesto que caduca hoy, 11 de agosto. Esta DeLonghi Rivelia destaca por muchas cosas, como por ejemplo su bomba de extracción de 19 bares, lo que es ideal para obtener un café con crema y con aroma.

La máquina cuenta con su propio molinillo de acero integrado, por lo que siempre tendremos café recién molido. Algo de esta cafetera que no tienen muchos otros modelos es que cuenta con dos depósitos para el grano de café de 250 gramos, lo que nos permite intercambiarlos para no mezclar el grano.

Tiene un panel táctil de 3,5 pulgadas que nos permitirá elegir, con un par de toques, hasta 16 recetas de café (y con cuatro perfiles personalizados para configurar las bebidas como queramos). Todo redondeado por su sistema LatteCrema Hot, que viene a ser un depósito de leche que crea automáticamente la espuma para hacer lattes o capuchinos, entre otras cosas.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la delonghi rivelia ✅ LO MEJOR Precio mínimo histórico: Esta oferta de Carrefour nos deja la cafetera DeLonghi a su precio más bajo hasta la fecha, por lo que estamos ante una buena oportunidad de compra.

Esta oferta de Carrefour nos deja la cafetera DeLonghi a su precio más bajo hasta la fecha, por lo que estamos ante una buena oportunidad de compra. Fácil de usar y de limpiar: Su panel táctil es muy intuitivo y poder guardar la configuración de las bebidas hace que no tengamos que tocar ajustes cada vez que queramos un café.

Su panel táctil es muy intuitivo y poder guardar la configuración de las bebidas hace que no tengamos que tocar ajustes cada vez que queramos un café. El doble sistema para intercambiar el grano: La mayoría de superautomáticas tienen un solo depósito para el grano de café, lo que hace que sea incómodo cambiar el grano que utilicemos. Eso no ocurre con esta DeLonghi. ❌ LO PEOR Es grande: Esta cafetera (como la mayoría de superautomáticas) es voluminosa, por lo que quizás te cueste encajarla en una cocina pequeña. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una cafetera para tomar café de barista en casa y que te dé la posibilidad de hacer bebidas como capuchinos o lattes. Además, también que sea fácil de limpiar. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una cafetera más tradicional como una italiana o quieres una superautomática más económica, como la Philips Serie 2200.

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