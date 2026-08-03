Diseño inconfundible, buen sonido y cancelación de ruido: los Nothing Ear nunca habían costado tan poco

Aunque con diferencias entre sí, podemos ver muchas similitudes en el diseño de un montón de auriculares Bluetooth. ¿Buscas algo diferente? Ahí justo entran los Nothing Ear, unos auriculares con un diseño único que cuentan con varias características muy interesantes y que podemos comprar ahora mismo por 67,99 euros en El Corte Inglés (también en Amazon).

Unos chulísimos auriculares inalámbricos a mínimo histórico

Estos auriculares gozan ahora mismo de un buen descuento de más de 81 euros, puesto que su precio de lanzamiento es de 149 euros. De hecho, estamos ante su nuevo precio mínimo histórico, por lo que es un momento perfecto para comprarlos y renovar nuestros viejos auriculares.

Los Nothing Ear, como hemos dicho más arriba, son unos auriculares que entran por la vista. Ahora bien, es injusto decir solo eso sobre ellos, puesto que son unos auriculares con un sonido de mucha calidad. Además de esto, si los emparejamos a un móvil de Nothing, podremos utilizar ChatGPT con la voz con ellos, lo que es muy útil para muchos escenarios diferentes.

Además de lo anterior, tienen una cancelación de ruido activa que funciona genial y que tiene diferentes niveles de configuración, ideal por si no queremos aislarnos del todo del exterior. Todo sumado a una autonomía de 8,5 horas de reproducción de música y con una carga rápida que promete conseguir, gracias a la batería del estuche, 10 horas de reproducción de música por 10 minutos de carga con la cancelación de ruido desactivada.

⚡ EN RESUMEN: oferta auriculares nothing ear ✅ LO MEJOR Precio mínimo histórico: Esta oferta nos permite llevárnoslos a casa a su precio mínimo histórico.

Esta oferta nos permite llevárnoslos a casa a su precio mínimo histórico. Buena cancelación de ruido y sonido : Son unos auriculares con un sonido redondo y con una cancelación de ruido que está genial por menos de 70 euros.

: Son unos auriculares con un sonido redondo y con una cancelación de ruido que está genial por menos de 70 euros. Su diseño, genial: Nothing sigue apostando por diseños únicos que siguen siendo muy llamativos y que funcionan muy bien. ❌ LO PEOR Su autonomía no destaca: Aunque tienen buena autonomía e incluso carga rápida, se quedan detrás de otros auriculares con un precio similar. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes un móvil Nothing o buscas unos auriculares con buen sonido y cancelación activa de ruido. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tu prioridad es tener una autonomía mayor para tratar de cargarlos lo mínimo posible o no te convence el diseño de la marca.

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Imágenes | Xataka, Nothing

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