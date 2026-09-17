El Corte Inglés lanza un pack de la Switch 2 con el 'Minecraft'. Y lo mejor es que se puede comprar de oferta

Son muchos los packs que hemos visto hasta ahora de la Nintendo Switch 2, sobre todo aquellos que han montado las propias tiendas y que han lanzado con ofertas. Ahora que se está celebrando los Súper Tecnoprecios de El Corte Inglés, la tienda ha decidido lanzar un pack de la consola junto con 'Minecraft', todo ello por un precio de 479,90 euros.

Nintendo Switch 2 + Minecraft PVP en El Corte Inglés — 479,90 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un buen pack de la consola de Nintendo

La Nintendo Switch 2 ha subido de precio, pero parece que tiendas como El Corte Inglés están haciendo distinciones dependiendo de si la versión cuenta con batería reemplazable o no. El caso es que la consola que encontramos en este pack es el modelo antiguo que la tienda sigue manteniendo a un precio de 469 euros. Por esta razón, con el videojuego en formato físico nos sale por 10 euros más.

Como decimos, la nueva versión de la Nintendo Switch 2 permite que en casa podamos reemplazar la batería, adaptándose así a la nueva normativa de la Unión Europea. Esta consola sí que tiene el nuevo precio, por lo que el pack es una de las mejores formas de dar el salto a esta generación actual sin tener que pagar el nuevo precio, a menos que para nosotros sea importante el hecho de poder reemplazar la batería.

En cualquier caso, este pack viene con uno de los grandes clásicos multiplataforma, un videojuego que nos da para disfrutar de muchísimas horas construyendo nuestro propio mundo. A ello debemos sumarle el hecho de que el catálogo de la Switch 2 va creciendo como la espuma con cada vez más videojuegos exclusivos y third party.

⚡ EN RESUMEN: oferta de pack de nintendo switch 2 hoy ✅ LO MEJOR Su precio : la Nintendo Switch 2 subió de precios a principios de este mes de septiembre.

: la Nintendo Switch 2 subió de precios a principios de este mes de septiembre. El videojuego : uno de los grandes clásicos multiplataforma.

: uno de los grandes clásicos multiplataforma. El catálogo de la consola, sumado a la compatibilidad con el catálogo de la Nintendo Switch original. ❌ LO PEOR Se trata de la Nintendo Switch 2 que no permite reemplazar la batería con uno de los kits de Nintendo. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres dar el salto a la generación actual con un pack que te sale más barato que si compras la nueva versión de la consola con el mismo videojuego. ⛔ NO LO COMPRES SI... Para ti es importante que, en el futuro, puedas reemplazar la batería en casa.

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Imágenes | Alejandro Alcolea, Nintendo

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