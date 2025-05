El Corte Inglés ha dejado a precio de outlet esta tele Philips de 65 pulgadas con Ambilitght e ideal también para gaming

Soy usuario de una tele Philips con Ambilight y no puedo estar más contento con la experiencia inmersiva que ofrece. Así que, cada vez que sale una oferta para un televisor con esta tecnología de iluminación, no puedo pasarla por alto y me gusta recomendarla.

Si llevabas tiempo pensando cambiar tu vieja tele por una con una pantalla más grande, ahora en El Corte Inglés tienen en oferta esta Philips Ambilight 65PUS8079. Su precio habitual es de 839 euros pero, ahora, puedes comprarla por 549 euros.

Una tele perfecta para disfrutar del cine en casa

Lanzada hace apenas un año, hoy en día, esta smart TV Philips Ambilight 65PUS8079 sigue siendo una muy buena opción de compra, ya que ofrece un excelente equilibrio entre calidad y precio.

Monta un panel IPS de 65 pulgadas con retroiluminación Direct LED y el sistema de iluminación trasero Ambilight (propio de la firma). Además, presenta una tasa de refresco de 60 Hz y es compatible con HDR, HDR10 y HLG.

El procesador que monta es el Pixel Precise Ultra HD y sus altavoces ofrecen una potencia de 20 W y son compatibles con Dolby Atmos, para que así puedas disfrutar de audio inmersivo al ver películas y series.

Funciona bajo el sistema operativo Titan OS (propio de Philips) y es compatible con Google Assistant. Además, está diseñada para gaming y cuenta con múltiples opciones de conectividad como: WiFi 5, Ethernet, Bluetoot 5.2, un puerto USB 3.0 y dos USB-A 2.0, tres puertos HDMI 2.0 y salida de audio digital óptica.

