Continúa la promo de Movistar Plus al 50% (durante 3 meses). Justo a tiempo para el comienzo de LaLiga, la Champions League y más

Son tantas las suscripciones que muchos de nosotros tenemos que puede darnos pereza añadir una más a la lista. Más que nada, porque implica un pago recurrente más que, euro a euro, puede hacer que nuestro bolsillo se acabe resintiendo. Pero la cosa cambia si nos topamos con promos que nos dejen meses gratuitos (como lo que ofrece Apple TV desde hace unos días) o con descuentazos.

Suscripción mensual a Movistar Plus (durante tres meses) PVP en Movistar Plus — 4,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Este último es el caso de Movistar Plus en su plan más completo: habitualmente con un precio de 9,99 euros, ahora está disponible al 50% durante los tres primeros meses. Promo que acababa hoy mismo pero que se ha ampliado, dándonos más margen de aprovecharla si no lo habíamos hecho ya. Eso sí, es exclusiva para usuarios que no tengan una suscripción activa.

El pistoletazo de salida de la nueva temporada de competiciones deportivas como gran atractivo

No sabemos hasta cuándo se amplía esta rebaja, eso sí, de modo que deberíamos darnos prisa si nos interesa y no queremos quedarnos sin ella. Porque lo cierto es que los 4,99 euros al mes (durante esos tres primeros meses, tras los cuales sube a los 9,99 euros habituales) se antojan buenísimos para todo lo que se incluye en este plan de Movistar Plus.

La promo no puede llegar en mejor momento, ya que coincide con el comienzo de la nueva temporada de competiciones deportivas tan potentes como LaLiga, la Champions o LaLiga Hypermotion. Por ejemplo, si nos damos de alta ahora, podremos ver partidazos de Liga de la talla de Espanyol - Atlético de Madrid (19 de agosto), Elche - FC Barcelona (23 de agosto) o Real Madrid - Málaga (30 de agosto).

Pero hay mucho más allá de fútbol en Movistar Plus: otros deportes y un enorme catálogo de series, películas y documentales, con estrenos a diario. Además, hay un detalle a tener muy en cuenta: esta plataforma no tiene ningún tipo de permanencia y hasta permite compartir con un amigo o familiar.

⚡ EN RESUMEN: movistar Plus al 50% (3 meses) ✅ LO MEJOR En total, la promo de tres meses supone un gasto de menos de 15 euros

supone un gasto de menos de 15 euros Incluye algunos de los mejores partidos de las primeras jornadas de LaLiga ❌ LO PEOR Promoción exclusiva si no tenemos una suscripción activa a Movistar Plus en estos momentos: sólo para nuevas altas o clientes antiguos 💡 SUSCRÍBETE SI... te gusta el deporte y no quieres perderte el comienzo de varias competiciones ⛔ NO TE SUSCRIBAS SI... ya tienes demasiadas suscripciones a plataformas y no quieres una más

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