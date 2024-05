Cómo limpiar un teclado de membrana: trucos y todo lo que necesitas

El teclado y el ratón son los periféricos que más se usan cuando se trabaja con el ordenador, extendiéndolo tanto al ámbito de productividad como al de gaming. Un desgaste que también se une a que son dispositivos muy susceptibles de llenarse de polvo. Los teclados de membrana están presentes en la mayoría de escritorios, por eso, vamos a darte los trucos necesarios para limpiarlos y tenerlos siempre en perfecto estado de revista.

Nuestra selección de los mejores productos para limpiar el teclado de membrana, de un vistazo

D.RECT Aire comprimido, uno de los métodos más cómodos

Escobilla OXO, un accesorio muy utilizado para limpiar teclados

Aspirador sin cable Dealswin, una de las alternativas más rápidas y eficaces

Alcohol Isopropílico, para una limpieza profunda

Ultrics, un gel fácil de usar y económico

Un teclado de membrana no cuenta con los mismos materiales que uno mecánico

Ante el auge en la compra de teclados mecánicos, es importante recalcar que su única diferencia no está en el ruido de las teclas o en la sensación al pulsarlas. Esas diferencias son notables porque usan sistemas distintos, que también hay que tenerlos en cuenta a la hora de la limpieza.

Los teclados de membrana registran la presión de la tecla y la transfieren mediante una silicona que está en contacto con los circuitos eléctricos, mientras que los teclados mecánicos funcionan con un mecanismo mecánico similar al de los interruptores de la luz.

El mejor truco para limpiar tu teclado

No hay una forma universal de limpiar un teclado, ya que influye tanto el uso que se le da como los recursos que se puedan emplear. Sí que hay unas pautas que, si se siguen, no sólo se mejora el aspecto del teclado, sino que mantiene su funcionamiento durante más tiempo. El polvo y otras partículas de suciedad no son buenos aliados si se acumulan debajo de una tecla.

Lo ideal es darle una limpieza al teclado una vez al mes, especialmente si el uso es moderado o frecuente. No obstante, para quitar la suciedad en su totalidad, no se puede seguir el mismo procedimiento de un teclado mecánico, que es el de levantar cada una de las teclas para limpiar el teclado a fondo.

El teclado de membrana, que se puede encontrar en un ordenador de escritorio o en un portátil, no permiten separar sus teclas de la base, además de que debes tener un especial cuidado con la pantalla una vez cerremos el portátil.

El modus operandi habitual es coger un paño y darle de forma superficial al teclado. Parece que queda limpio, pero lo cierto es que entre los huecos de la tecla siguen quedando partículas que nunca se podrán eliminar si no se usan métodos más exhaustivos.

Por lo tanto, para limpiarlas a conciencia, queda saber los productos que son efectivos y que te hacen ahorrar tiempo para esta tarea, si piensas que es algo tediosa.

Los mejores productos para limpiar el teclado de membrana

D.RECT Aire comprimido

Es uno de los métodos más cómodos para limpiar un teclado de membrana. Se trata de aire comprimido (9,14 euros) a modo de spray para expulsar toda la suciedad sin hacer contacto con el teclado.

D.RECT Aire comprimido 400ml Hoy en Amazon — 9,14 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Escobilla OXO

Uno de los métodos más extendidos para limpiar un teclado, que es el de una escobilla para arrastrar la suciedad hacia un extremo del periférico. Este cepillo retráctil (12,99 euros) con cerdas duras cuenta también con una almohadilla de microfibra.

OXO Good Grips Cepillo Hoy en Amazon — 12,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Aspirador sin cable Dealswin

En la búsqueda de alternativas rápidas y eficaces, aunque un poco más caras, está la de un aspirador sin cable. Este modelo de Dealswin (22,99 euros) es compacto, pequeño y con varios accesorios. La potencia, aunque es baja, resulta suficiente para un teclado.

Dealswin Aspirador sin cable Hoy en Amazon — 22,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Alcohol Isopropílico

Si no es lo más cómodo, sí que es la opción más extrema para una limpieza profunda. El alcohol isopropílico (6,95 euros) no daña en absoluto el teclado ni su interior, aunque necesita de unos bastoncillos de algodón o un paño de microfibra para recoger la suciedad. Eso sí, en el caso de los portátiles, hay que tener cuidado de que no haga contacto con la pantalla.

EQM | ECO-301 | Alcohol Isopropílico 99,9% Hoy en Amazon — 6,95 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Ultrics gel limpiador

Un artículo curioso y experimental, pero más efectivo de lo que parece. Este gel de masilla (9,99 euros) es una alternativa que supone poco tiempo para limpiar el teclado, ya que basta con colocarlo encima de las teclas y asegurarnos de que se cuela en los huecos. No es tan efectivo como los otros productos, pero es rápido de usar.

ULTRICS Teclado Limpiador Gel Hoy en Amazon — 9,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión





En Xataka Selección publicamos las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de los principales comercios de internet. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

Imágenes | Dealswin, OXO, Ultrics, EQM y D.RECT

En Xataka | Si usas un teclado o un ratón inalámbrico, puedes ser víctima del 'mousejacking'

En Xataka | Teclados mecánicos que suenan poco: la clave está en los ‘switches’