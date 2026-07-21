Cinco accesorios y gadgets que hemos encontrado para celebrar el Día del Perro hoy, 21 de julio

Cada 21 de julio, en España celebramos el Día del Perro, una jornada establecida para concienciar sobre la tenencia responsable y reducir el abandono, ya que el verano es la época del año en la que más casos se registran. En España, ya hay más de 7,5 millones de perros según datos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Si eres uno de los afortunados que tienen un can en casa y en esta jornada tan especial para ellos quieres tener un detalle, te presentamos cinco accesorios ideales para perros que pueden interesarte.

DOGNESS Limpiador automático para patas de perros Hoy en Amazon — 39,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Pelota interactiva Fackelmann Snack-Ball por 6,49 euros: para favorecer la actividad física y mental de tu perro.

Fackelmann Snack-Ball por 6,49 euros: para favorecer la actividad física y mental de tu perro. Limpiador automático para patas de perro por 39,99 euros: con una batería que dura hasta 10 días.

por 39,99 euros: con una batería que dura hasta 10 días. Localizador inteligente para perros Tractive por 53,89 euros: resistente al agua y ligero.

para perros Tractive por 53,89 euros: resistente al agua y ligero. Bebedero Xiaomi Smart Pet Fountain 2 por 49,99 euros: con tres litros de capacidad y controlable desde el móvil.

Xiaomi Smart Pet Fountain 2 por 49,99 euros: con tres litros de capacidad y controlable desde el móvil. Cama refrigerante para perros Cozy Kiss por 79,99 euros: ideal para regular la temperatura corporal de tu mascota.

Pelota interactiva Fackelmann Snack-Ball

Empezamos nuestro recopilatorio con un juguete sencillo y económico (6,49 euros) que convierte el juego del perro en un pequeño reto. Es una pelota pensada para introducir snacks en su interior y estimularlo mientras intenta conseguirlos. Además de mantenerlo entretenido, favorece la actividad física y mental y permite convertir la recompensa en toda una experiencia de juego.

Fackelmann Snack-Ball para Perros de PP Reutilizable Hoy en Amazon — 6,49 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Limpiador automático para patas de perro

Si eres muy meticuloso con la limpieza y odias tener que limpiarle con una toallita las patas a tu perro cada vez que entras en casa, Amazon tiene la solución perfecta por 39,99 euros. Se trata de este limpiador automático de patas Dogness que tiene dos modos de limpieza y quita la suciedad en 30 segundos. Cuenta con una batería de 2.000 mAh que ofrece una autonomía de hasta 10 días.

DOGNESS Limpiador automático para patas de perros Hoy en Amazon — 39,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Localizador inteligente para perros Tractive

Este dispositivo (rebajado ahora a 53,89 euros) es uno de los dispositivos más fiables para mantener a tu mascota localizada en todo momento y a tiempo real desde el móvil. Destaca por su sistema de seguimiento en vivo sin límite de distancia, la posibilidad de configurar vallas virtuales para recibir alertas si tu perro sale de una zona segura y su capacidad para monitorizar su salud y nivel de actividad diaria. Su diseño es 100% resistente al agua y ligero, lo que lo convierte en un accesorio imprescindible para evitar sustos durante las escapadas o paseos diarios.

🚨 SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana este Huawei Watch Fit 5 Suscríbete por solo 2€/mes y entra en el sorteo

Tractive GPS para Perros Inteligente Hoy en Amazon — 53,89 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Bebedero Xiaomi Smart Pet Fountain 2

La Xiaomi Smart Pet Fountain 2 (disponible por 49,99 euros) es una fuente de agua inteligente diseñada para mantener a perros (y también gatos) constantemente hidratados con agua limpia y en movimiento. Cuenta con un sistema de filtración múltiple de cuatro capas que elimina las impurezas y pelo, un depósito de tres litros de capacidad que garantiza autonomía durante días y un funcionamiento ultrasilencioso para no asustar a las mascotas. Además, se conecta a la app Xiaomi Home para monitorizar el nivel de agua en tiempo real, recibir alertas cuando sea necesario rellenar el tanque y controlar el estado del filtro cómodamente desde el móvil.

Xiaomi Smart Pet Fountain 2 PVP en Xiaomi — 49,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Cama refrigerante para perros Cozy Kiss

La cama ortopédica y refrescante Cozy Kiss está pensada para ofrecer máximo confort a perros de tamaño grande (aunque también está disponible en medidas más pequeñas). Su precio es de 79,99 euros y destaca por combinar una base de espuma ortopédica con una superficie de tejido refrescante, ideal para ayudar a regular la temperatura de tu mascota en los meses más calurosos. Además, cuenta con un borde elevado que sirve de apoyo para cabeza y cuello. Su funda es desenfundable y la podrás meter incluso en la lavadora.

COZY KISS Cama Refrigerante Ortopédica para Perros Talla XXL 122x81x19 cm Hoy en Amazon — 79,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imagen | Xiaomi, Fackelmann, Dogness, Cozy Kiss y Tractive

En Xataka | Mejores robots aspirador en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y cinco modelos recomendados

En Xataka | Estos son los siete mejores dispositivos de limpieza para mantener la suciedad a raya