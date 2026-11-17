Cada vez que se acerca el Black Friday, los dispositivos de Amazon suelen protagonizar algunas de las bajadas de precio más agresivas y los lectores de libros electrónicos Kindle siempre son los grandes protagonistas.

Desde hace unos días, Amazon tiene ofertas de Black Friday anticipado, pero hoy ha rebajado un Kindle muy interesante que te hará olvidar el modelo básico. Se trata del Kindle Paperwhite Signature Edition, que ahora puedes conseguir a su precio mínimo: 159 euros.

Un eReader en el que podrás almacenar miles de libros

El Kindle Paperwhite Signature Edition (SE) es un lector de libros electrónicos firmado por Amazon que se presentó hace poco tiempo. Cuenta con una pantalla de siete pulgadas con mayor contraste y pasadas de páginas más rápidas.

Por este precio, tienes el modelo con 32 GB de memoria, además de contar con una luz cálida autorregulable, por lo que podrás leer desde plena luz del sol hasta la oscuridad del dormitorio.

El Kindle Paperwhite SE está disponible en tres colores (rosa, verde y negro). En cuanto a su batería, es otra de sus grandes bazas ya que ofrece hasta seis semanas de uso con una sola carga, además de destacar por admitir carga inalámbrica.

⚡ EN RESUMEN: oferta para el kindle paperwhite signature edition hoy ✅ LO MEJOR Autonomía sobresaliente: como en todos los Kindle, su batería dura hasta seis semanas sin pasar por el cargador.

como en todos los Kindle, su batería dura hasta seis semanas sin pasar por el cargador. 32 GB y sin anuncios: dos extras muy agradecidos para quienes leen cómics o simplemente quieren una interfaz limpia desde el primer día. ❌ LO PEOR Sin botones físicos de paso de página... Toda la interacción es táctil; quienes prefieran botones dedicados tendrán que mirar alternativas como Kobo Libra Colour.

Toda la interacción es táctil; quienes prefieran botones dedicados tendrán que mirar alternativas como Kobo Libra Colour. Ecosistema cerrado de Amazon... Aunque permite enviar archivos EPUB mediante Send to Kindle, está diseñado principalmente para comprar y gestionar libros dentro de la tienda de Amazon. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas el mejor lector de libros electrónicos en blanco y negro por relación calidad-precio, quieres olvidarte del espacio disponible y de la publicidad en la pantalla de bloqueo, o necesitas hacer un regalo con el que acertar seguro esta Navidad. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres una pantalla a color para leer novelas gráficas a todo color (para eso deberías dar el salto al Kindle Colorsoft o a modelos de Kobo), o si prefieres tomar notas a mano directamente sobre los libres con un lápiz óptico, este es un terreno reservado para el Kindle Scribe.

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Imágenes | Amazon

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