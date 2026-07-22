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Carrefour vuelve a rebajar esta tele OLED LG superventas con 144 Hz e IA ideal para ver cine a oscuras

Un televisor muy equilibrado y que resulta perfecto también para gaming

Teles Carrefour 25
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Fran León

Editor - Xataka Selección
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Encontrar un televisor que cumpla de sobresaliente tanto si eres cinéfilo de noche como si buscas exprimir al máximo tu consola de última generación, suele implicar presupuestos prohibitivos. Sin embargo, en Carrefour hemos encontrado ahora rebajada una de las teles superventas de LG. Se trata del modelo LG 55C54LA, que ahora ha pasado a costar 899 euros.

LG OLED55C54LA - TV 55", OLED EVO 4K, Smart TV AI C5, WebOS 25

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PVP en Carrefour — 899,00 Amazon — 899,00 PcComponentes — 949,00 LG — 1.029,00
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Una tele con buena calidad de imagen y fluidez total para gaming

Lg 55c54la

El gran atractivo de este modelo radica en su panel OLED 4K de 55 pulgadas, capaz de ofrecer negros puros y un contraste infinito al apagar sus píxeles de forma independiente. Si eres de los que disfrutan viendo películas a oscuras, la diferencia respecto a un panel LED convencional es abismal: no verás halo de luz ni grises lavados.

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En su interior, monta el procesador inteligente α9 AI Processor, un chip encargado de reescalar contenidos de menor resolución y optimizar el color y el sonido en tiempo real mediante aprendizaje profundo. 

Además, para los gamers, rompe el estándar habitual incorporando una tasa de refresco de 144 Hz nativos, compatibilidad con VRR, Nvidia G-Sync y AMD FreeSync Premium, garantizando una latencia mínima en partidas competitivas.

El sistema operativo bajo el que funciona es webOS, que destaca por su fluidez y ser muy intuitivo y ofrece soporte para las principales plataformas de streaming. En lo que a conectividad se refiere, viene con puertos HDMI 2.1, tres puertos USB, WiFi 6 y Bluetooth 5.3.

⚡ EN RESUMEN: oferta para smart tv lg oled 55C54LA hoy

 LO MEJOR

  • Negros puros y contraste perfecto: experiencia cinematográfica imbatible en habitaciones oscuras.
  • Preparada para el gaming más exigente: 144 Hz, HDMI 2.1 completo y máxima fluidez para consolas de última generación y PC.

❌ LO PEOR

  • Peligro en zonas muy iluminadas... Hay que tener cuidado con ciertos reflejos directos como con cualquier panel OLED.
  • Ay, el sonido... El sistema de audio integrado cumple bien, pero un televisor de este nivel pide a gritos una barra de sonido dedicada para igualar la calidad de imagen.

💡 CÓMPRALO SI... Te gusta ver películas con la luz apagada, nada supera el nivel de detalle y contraste de esta tecnología.

⛔ NO LO COMPRES SI... Vas a usar el televisor casi siempre de día en una estancia repleta de ventanalas sin cortinas, un modelo MiniLED de alto brillo puede encajar mejor.
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