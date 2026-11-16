Carrefour está liquidando la tele perfecta para el dormitorio o la cocina: es de Xiaomi y cuesta 139 euros

Encontrar un televisor compacto de buena calidad para habitaciones secundarias o la cocina suele ser más difícil de lo que parece, ya que la mayoría de fabricantes reservan sus mejores tecnologías para diagonales grandes. Sin embargo, Carrefour acaba de dejar a precio de outlet esta Xiaomi TV A Pro de 32 pulgadas, que cae hasta los 139 euros.
XIAOMI - TV QLED 80 cm (32') Xiaomi A Pro 2026 HD con Google TV, Smart TV, Dolby Audio DTS-X.
Panel QLED en tamaño compacto y diseño sin marcos
Lo que realmente diferencia a este modelo de otras teles económicas de 32 pulgadas es su apuesta por la tecnología QLED (Quantum Dot). Aunque su resolución es HD (1366 x 768 ppíxeles) con tasa de refresco de 60 Hz -algo completamente habitual y suficiente en esta diagonal cuando se ve a distancia normal -, el panel de puntos cuánticos ofrece colores mucho más vivos, mejor contraste y una mayor riqueza cromática que los paneles LED básicos de su rango de precio.
A nivel estético, Xiaomi también ha cuidado los detalles. Esta tele cuenta con un acabado metálico y biseles ultrafinos en tres de sus lados, lo que le da un aspecto moderno y limpio que encaja sin desentonar sobre una cómoda, un escritorio o colgada en la pared mediante soporte VESA.
Uno de los puntos fuertes de esta oferta es que no tendrás que gastar dinero extra en un Fire TV Stick, un Chromecast o cualquier TV Box. Viene de serie con Google TV, uno de los sistemas operativos más fluidos y completos del mercado, con acceso directo a las principales plataformas de streaming, además de integrar Chromecast y control por voz mediante Google Assistant desde el propio mando Bluetooth 360 grados.
En el apartado sonoro, cumple con creces para estancias pequeñas o medianas gracias a sus dos altavoces estéreo compatibles con Dolby Audio, DTS-X y DTS Virtual:X, ofreciendo diálogos nítidos sin necesidad de añadir una barra de sonido. En conectividad tampoco se queda corta, ya que incorpora WiFi de doble banda, Bluetooth 5.0, dos puertos HDMI y toma USB.
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⚡ EN RESUMEN: oferta para smart tv xiaomi tv a pro (2026)) 32 pulgadas hoy
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas un televisor secundario económico, bonito y fácil de usar para la cocina, el dormitorio, el cuarto de los niños o una segunda residencia, y quieres tener todas las plataformas de streaming funcionando con fluidez sin comprar accesorios externos.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Vas a utilizarla a menos de un metro de distancia como monitor para trabajar o jugar en PC (donde echarás en falta la resolución Full HD), o si buscas un televisor principal para un salón amplio donde una diagonal de 43 o 55 pulgadas resulta mucho más adecuada.
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Imágenes | Webedia y Xiaomi
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