HOY SE HABLA DE

Carrefour está liquidando la tele perfecta para el dormitorio o la cocina: es de Xiaomi y cuesta 139 euros

Una tele buena, bonita y barata con sistema operativo Google TV

Carrefour Teles 1
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
fran-leon

Fran León

Editor - Xataka Selección
fran-leon

Fran León

Editor - Xataka Selección
Linkedin twitter instagram
2993 publicaciones de Fran León

Encontrar un televisor compacto de buena calidad para habitaciones secundarias o la cocina suele ser más difícil de lo que parece, ya que la mayoría de fabricantes reservan sus mejores tecnologías para diagonales grandes. Sin embargo, Carrefour acaba de dejar a precio de outlet esta Xiaomi TV A Pro de 32 pulgadas, que cae hasta los 139 euros.

XIAOMI - TV QLED 80 cm (32') Xiaomi A Pro 2026 HD con Google TV, Smart TV, Dolby Audio DTS-X.

XIAOMI - TV QLED 80 cm (32') Xiaomi A Pro 2026 HD con Google TV, Smart TV, Dolby Audio DTS-X.

PVP en Carrefour — 139,00 El Corte Inglés — 139,00 Xiaomi — 139,00 MediaMarkt — 139,00 PcComponentes — 146,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Panel QLED en tamaño compacto y diseño sin marcos

Xiaomi Tv A Pro 2026 32 Pulgadas

Lo que realmente diferencia a este modelo de otras teles económicas de 32 pulgadas es su apuesta por la tecnología QLED (Quantum Dot). Aunque su resolución es HD (1366 x 768 ppíxeles) con tasa de refresco de 60 Hz -algo completamente habitual y suficiente en esta diagonal cuando se ve a distancia normal -, el panel de puntos cuánticos ofrece colores mucho más vivos, mejor contraste y una mayor riqueza cromática que los paneles LED básicos de su rango de precio.

A nivel estético, Xiaomi también ha cuidado los detalles. Esta tele cuenta con un acabado metálico y biseles ultrafinos en tres de sus lados, lo que le da un aspecto moderno y limpio que encaja sin desentonar sobre una cómoda, un escritorio o colgada en la pared mediante soporte VESA.

Aldi venderá desde el sábado 21 de noviembre esta solución para bajar la humedad de casa y secar la ropa en días de lluvia
En Xataka
Aldi venderá desde el sábado 21 de noviembre esta solución para bajar la humedad de casa y secar la ropa en días de lluvia

Uno de los puntos fuertes de esta oferta es que no tendrás que gastar dinero extra en un Fire TV Stick, un Chromecast o cualquier TV Box. Viene de serie con Google TV, uno de los sistemas operativos más fluidos y completos del mercado, con acceso directo a las principales plataformas de streaming, además de integrar Chromecast y control por voz mediante Google Assistant desde el propio mando Bluetooth 360 grados.

En el apartado sonoro, cumple con creces para estancias pequeñas o medianas gracias a sus dos altavoces estéreo compatibles con Dolby Audio, DTS-X y DTS Virtual:X, ofreciendo diálogos nítidos sin necesidad de añadir una barra de sonido. En conectividad tampoco se queda corta, ya que incorpora WiFi de doble banda, Bluetooth 5.0, dos puertos HDMI y toma USB.

⚡ EN RESUMEN: oferta para smart tv xiaomi tv a pro (2026)) 32 pulgadas hoy

 LO MEJOR

  • Precio de derribo (139 euros): cuesta prácticamente lo mismo que televisores de marcas blancas con peor acabado y sistemas operativos mucho más limitados.
  • Google TV completo: interfaz rápida, miles de aplicaciones disponibles y Chromecast integrado para enviar contenido desde el móvil.

❌ LO PEOR

  • Resolución HD... No alcanza el Full HD (1080p), algo que puede notarse si planeas usarla muy de cerca como monitor de ordenador.
  • Solo dos puertos HDMI... Suficientes para conectar una consola o un decodificador ocasional, pero algo justos si tienes varios dispositivos externos.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un televisor secundario económico, bonito y fácil de usar para la cocina, el dormitorio, el cuarto de los niños o una segunda residencia, y quieres tener todas las plataformas de streaming funcionando con fluidez sin comprar accesorios externos.

⛔ NO LO COMPRES SI... Vas a utilizarla a menos de un metro de distancia como monitor para trabajar o jugar en PC (donde echarás en falta la resolución Full HD), o si buscas un televisor principal para un salón amplio donde una diagonal de 43 o 55 pulgadas resulta mucho más adecuada.
Mejores televisores en calidad precio. Cuál comprar y siete smart TV 4K recomendados
En Xataka
Mejores televisores en calidad precio. Cuál comprar y siete smart TV 4K recomendados

También pueden interesarte

CHiQ Smart TV 32 Pulgadas Full HD HDR10 Wi-Fi (LF32FT)

CHiQ Smart TV 32 Pulgadas Full HD HDR10 Wi-Fi (LF32FT)

Hoy en Amazon — 139,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces
TCL 32S5L-ES 32 Pulgadas QLED Full HD Android Smart TV

TCL 32S5L-ES 32 Pulgadas QLED Full HD Android Smart TV

Hoy en Amazon — 209,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Webedia y Xiaomi

En Xataka | Mejores proyectores de cine en casa 2026. Cuál comprar y 9 modelos recomendados desde 299 hasta 5.999 euros

En Xataka | Mega-guía para montarte un cine en casa: proyector, pantalla, sistema de sonido y más

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio
Suscríbete a Apoya a Xataka y disfruta ventajas exclusivas

Partners

Destacamos

Explora en nuestros medios