Carrefour está liquidando la tele perfecta para el dormitorio o la cocina: es de Xiaomi y cuesta 139 euros

Encontrar un televisor compacto de buena calidad para habitaciones secundarias o la cocina suele ser más difícil de lo que parece, ya que la mayoría de fabricantes reservan sus mejores tecnologías para diagonales grandes. Sin embargo, Carrefour acaba de dejar a precio de outlet esta Xiaomi TV A Pro de 32 pulgadas, que cae hasta los 139 euros.

Panel QLED en tamaño compacto y diseño sin marcos

Lo que realmente diferencia a este modelo de otras teles económicas de 32 pulgadas es su apuesta por la tecnología QLED (Quantum Dot). Aunque su resolución es HD (1366 x 768 ppíxeles) con tasa de refresco de 60 Hz -algo completamente habitual y suficiente en esta diagonal cuando se ve a distancia normal -, el panel de puntos cuánticos ofrece colores mucho más vivos, mejor contraste y una mayor riqueza cromática que los paneles LED básicos de su rango de precio.

A nivel estético, Xiaomi también ha cuidado los detalles. Esta tele cuenta con un acabado metálico y biseles ultrafinos en tres de sus lados, lo que le da un aspecto moderno y limpio que encaja sin desentonar sobre una cómoda, un escritorio o colgada en la pared mediante soporte VESA.

Uno de los puntos fuertes de esta oferta es que no tendrás que gastar dinero extra en un Fire TV Stick, un Chromecast o cualquier TV Box. Viene de serie con Google TV, uno de los sistemas operativos más fluidos y completos del mercado, con acceso directo a las principales plataformas de streaming, además de integrar Chromecast y control por voz mediante Google Assistant desde el propio mando Bluetooth 360 grados.

En el apartado sonoro, cumple con creces para estancias pequeñas o medianas gracias a sus dos altavoces estéreo compatibles con Dolby Audio, DTS-X y DTS Virtual:X, ofreciendo diálogos nítidos sin necesidad de añadir una barra de sonido. En conectividad tampoco se queda corta, ya que incorpora WiFi de doble banda, Bluetooth 5.0, dos puertos HDMI y toma USB.

⚡ EN RESUMEN: oferta para smart tv xiaomi tv a pro (2026)) 32 pulgadas hoy ✅ LO MEJOR Precio de derribo (139 euros): cuesta prácticamente lo mismo que televisores de marcas blancas con peor acabado y sistemas operativos mucho más limitados.

cuesta prácticamente lo mismo que televisores de marcas blancas con peor acabado y sistemas operativos mucho más limitados. Google TV completo: interfaz rápida, miles de aplicaciones disponibles y Chromecast integrado para enviar contenido desde el móvil. ❌ LO PEOR Resolución HD... No alcanza el Full HD (1080p), algo que puede notarse si planeas usarla muy de cerca como monitor de ordenador.

No alcanza el Full HD (1080p), algo que puede notarse si planeas usarla muy de cerca como monitor de ordenador. Solo dos puertos HDMI... Suficientes para conectar una consola o un decodificador ocasional, pero algo justos si tienes varios dispositivos externos. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un televisor secundario económico, bonito y fácil de usar para la cocina, el dormitorio, el cuarto de los niños o una segunda residencia, y quieres tener todas las plataformas de streaming funcionando con fluidez sin comprar accesorios externos. ⛔ NO LO COMPRES SI... Vas a utilizarla a menos de un metro de distancia como monitor para trabajar o jugar en PC (donde echarás en falta la resolución Full HD), o si buscas un televisor principal para un salón amplio donde una diagonal de 43 o 55 pulgadas resulta mucho más adecuada.

También pueden interesarte

CHiQ Smart TV 32 Pulgadas Full HD HDR10 Wi-Fi (LF32FT) Hoy en Amazon — 139,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

TCL 32S5L-ES 32 Pulgadas QLED Full HD Android Smart TV Hoy en Amazon — 209,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Webedia y Xiaomi

En Xataka | Mejores proyectores de cine en casa 2026. Cuál comprar y 9 modelos recomendados desde 299 hasta 5.999 euros

En Xataka | Mega-guía para montarte un cine en casa: proyector, pantalla, sistema de sonido y más