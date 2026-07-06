Calidad de sonido sobresaliente y diseño impecable: así es la mejor oferta de MediaMarkt en estos auriculares de Apple

MediaMarkt ha arrancado el lunes con muy buenos chollos en su sección de Ofertas del Día, y es que en ella podemos encontrar rebajados los AirPods Max de primera generación, unos auriculares Bluetooth prémium que además se encuentran en el precio mínimo histórico de la tienda. Ahora cuestan 399 euros en lugar de 579 euros.

Los AirPods Max al precio mínimo de MediaMarkt

Los AirPods Max son unos auriculares Bluetooth que, si bien es cierto que no son los de la generación actual, siguen ofreciendo una experiencia muy buena. En primer lugar, son unos auriculares muy cómodos; la ergonomía es excelente y apenas notas que los llevas puestos.

La calidad de sonido es sobresaliente, algo en cierto modo lógico teniendo en cuenta que son uno de los mejores auriculares de Apple. Se escuchan muy bien y la cancelación activa de ruido rivaliza con algunos de los mejores auriculares del mercado, ofreciendo una experiencia envolvente muy buena.

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Por otro lado, cabe mencionar que estos auriculares no son los originales, sino la revisión que cambió el puerto Lightning por el USB-C. También es interesante comentar que los auriculares cuentan con una batería que ofrece aproximadamente una autonomía de 20 horas de uso.

⚡ EN RESUMEN: oferta De los AirPods Max hoy ✅ LO MEJOR Son muy ergonómicos : no se notan puestos y son ideales para utilizarlos durante horas.

: no se notan puestos y son ideales para utilizarlos durante horas. Su cancelación de ruido .

. Su precio con la oferta, ya que se quedan al mínimo histórico de MediaMarkt. ❌ LO PEOR Para sacarles el máximo partido, es necesario utilizar como fuente un dispositivo de Apple. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas unos buenos auriculares, pese a que no son los de la generación más reciente. Sobre todo si quieres una buena cancelación de ruido y una muy buena calidad de sonido. ⛔ NO LO COMPRES SI... No tienes ningún dispositivo de Apple. En ese caso, es más interesante barajar otras opciones, como los Sony WH-1000XM5 que suelen bajar de precio con bastante frecuencia.

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Imágenes | Laura López, Apple

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