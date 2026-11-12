Autonomía para tres días y su mejor precio hasta la fecha: el POCO X8 Pro Max se desploma antes del Black Friday

La llegada de las baterías de silicio-carbono a los móviles ha hecho que empecemos a ver cifras de mAh que antes eran más propias de tablets pequeñas. Una batería con mucha capacidad no implica necesariamente una autonomía récord, pero sí que lo es en el caso del POCO X8 Pro Max: un móvil capaz de llegar a los tres días de autonomía. Y ahora podemos hacernos con él por 309,62 euros en AliExpress si usamos el cupón 'ESD1158'.

Un móvil con una autonomía brutal y muy buena pantalla

Es uno de los precios más bajos que hemos visto para este móvil de Xiaomi, lejos de los más de 500 euros que cuesta en tiendas como Amazon y MediaMarkt. El POCO X8 Pro Max es un móvil de gama media que, como hemos dicho más arriba, destaca por su enorme batería: una pila de 8.500 mAh con carga rápida por cable de 100 W.

Evidentemente, no es el único punto fuerte de este teléfono. Otra de sus mejores bazas la tenemos en la pantalla, que es un panel AMOLED de 6,83 pulgadas con 120 Hz de tasa de refresco y un brillo pico de 3.500 nits. Este nivel de brillo, por cierto, hace que la podamos visualizar bien incluso en esos momentos en los que estamos en exteriores y hay mucha luz.

A todo lo anterior hay que sumarle un procesador Dimensity 9500s y 12 GB de memoria RAM, lo que hará que tenga un buen rendimiento en el día a día para la mayoría de las tareas. Cuenta con un sistema de cámaras compuesto por dos sensores: una cámara principal y un ultra gran angular, por lo que no cuenta con teleobjetivo.

⚡ EN RESUMEN: oferta del poco x8 pro max ✅ LO MEJOR Su batería de 8.500 mAh: Ideal para usuarios que buscan tener la mayor autonomía posible sin recurrir a baterías externas.

Ideal para usuarios que buscan tener la mayor autonomía posible sin recurrir a baterías externas. Muy buena pantalla: Buen tamaño unido a una tasa de refresco de 120 Hz y 3.500 nits de brillo pico. ❌ LO PEOR Carece de teleobjetivo: Solo dos cámaras, lo que le resta versatilidad al conjunto a la hora de hacer fotos. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil Android y tu prioridad es que tenga mucha autonomía, ofreciendo, además, buen rendimiento. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un móvil con un apartado fotográfico mejor o directamente buscas algo más potente, como puede ser el nuevo POCO F9 Pro.

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Imágenes | Xataka, Xiaomi

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