Los auriculares Bluetooth que me compraría ahora mismo son de Apple. No por ser de la marca, sino por su precio

Hace un tiempo compré los Xiaomi Redmi Buds 3 Pro, uno de los mejores auriculares Bluetooth que he tenido hasta el momento, y no por su calidad de sonido sino por lo cómodos que son. Pero hay otros que me interesaron mucho desde su presentación: los AirPods 4. Y no son caros, o al menos no lo son tanto, ya que ahora han bajado hasta el precio mínimo histórico de Amazon y se encuentran por sólo 129 euros.

Unos auriculares Bluetooth de Apple con una muy buena relación calidad-precio

Los AirPods 4 que podemos encontrar de oferta en Amazon son los que vienen sin cancelación activa de ruido —este modelo sigue manteniendo su precio de 179 euros—. No obstante, pese a no tener ANC son unos auriculares Bluetooth interesantes si lo que buscamos es acceder a la marca sin gastarnos una pequeña fortuna.

Estos auriculares Bluetooth de Apple mantienen la estética de los modelos que hemos ido viendo con el paso de los años, ofreciendo en este caso una muy buena comodidad a la hora de llevarlos puestos. Por supuesto, ofrecen una buena calidad de audio, así como compatibilidad con audio espacial con seguimiento dinámico de la cabeza.

Entre otras cosas, los AirPods 4 también cuentan con acceso a Siri y vienen con el chip H2. La autonomía de los auriculares alcanza las cinco horas de uso, mientras que si utilizamos el estuche de carga la autonomía total es de hasta 24 horas. Además, cabe mencionar que el estuche viene con un puerto USB-C y tanto este estuche como los auriculares cuentan con certificación IP54 con protección al polvo, agua y sudor.

