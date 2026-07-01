Amazon tiene esta casa prefabricada expandible con cocina, baño e instalación eléctrica y fontanería incluidas

Amazon es una tienda donde puedes encontrar casi de todo, ya sea desde móviles y ordenadores hasta casas prefabricadas. Estas últimas se han vuelto populares por el actual precio de la vivienda y esta que vende Solution's House ahora mismo cuesta 14.500 euros.

Cabe mencionar que, pese a encontrarse dentro de la tienda Amazon, tanto el vendedor como el remitente es Solution's House, lo que quiere decir que no cuenta con la garantía de Amazon, sino con la Garantía de la A a la Z. Esto quiere decir que ante cualquier inconveniente tendrás que contactar con el vendedor, y si no te lo soluciona, Amazon se encargará de examinar la situación.

Casa prefabricada Solution's House Hoy en Amazon — 14.500,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una casa prefabricada expandible

La casa que podemos encontrar en Amazon de la marca Solution's House destaca principalmente porque es expandible, de tal forma que, si se quiere, en el futuro se puede ampliar. Además, viene bastante equipada al contar tanto con baños como con cocina, permitiendo así vivir en ella.

Por otro lado, tal y como menciona la propia marca, la casa prefabricada se puede personalizar, incluso el tamaño y color. También cuenta con instalación eléctrica y fontanería incluidos, algo totalmente imprescindible para vivir en la casa prefabricada.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana estos JBL Live 780NC Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 10 de julio y entra en el sorteo

Los costes extra

El precio de esta casa prefabricada es muy llamativo, pero hay que tener en cuenta una serie de gastos adicionales para poder vivir en ella de forma legal en España:

Logística y grúa de gran tonelaje para elevar la estructura y colocarla. No obstante, según la marca, esto está incluido en el precio.

para elevar la estructura y colocarla. No obstante, según la marca, esto está incluido en el precio. Solera de hormigón para preparar el terreno con una base o solera de hormigón perfectamente nivelada.

para preparar el terreno con una base o solera de hormigón perfectamente nivelada. Climatización adicional : es totalmente imprescindible contar con un sistema de climatización para así mantener una temperatura que sea habitable, sobre todo en los meses de invierno y verano.

: es totalmente imprescindible contar con un sistema de climatización para así mantener una temperatura que sea habitable, sobre todo en los meses de invierno y verano. Enganches de suministros: hay que conectar tanto los desagües del baño y la cocina a la red de alcantarillado o a una fosa séptica homologada. También hay que acometer las líneas de agua potable y electricidad. Toda la instalación ha de realizarse con intervención de profesionales.

También es importante tener en cuenta que no puedes comprar una casa prefabricada y colocarla donde quieras. Si se va a conectar las redes de agua, luz y saneamiento, se trata de un bien inmueble, por lo que se ha de cumplir con el Código Técnico de la Edificación (CTE).

También está totalmente prohibido colcoar este tipo de viviendas en parcelas rústicas o protegidas, salvo excepciones. Únicamente es legal en suelo urbano consolidado. Además, para instalar la casa prefabricada es necesario contratar a un arquitecto para que elabore un proyecto de colocación, solicitar la Licencia de Obra Mayor en el ayuntamiento, abonar las tasas municipales y solicitar la Cédula de Habitabilidad.

⚡ EN RESUMEN: Casa prefabricada ✅ LO MEJOR E l precio : es su mayor atractivo, sobre todo teniendo en cuenta el precio actual de la vivienda.

: es su mayor atractivo, sobre todo teniendo en cuenta el precio actual de la vivienda. Todo lo que incluye: colocación e instalación de fontanería y electricidad. ❌ LO PEOR Los gastos extra: no hay que quedarse con el precio de la casa prefabricada, ya que para poder vivir en ella hay que hacer un desembolso extra para contratar al arquitecto, pagar las tasas y para preparar el terreno con una solera de hormigón, entre otros. 💡 CÓMPRALO SI... Cuentas con una parcela urbana y buscas un módulo independiente para convertirlo en oficina, estudio o cuarto de invitados. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres evitar todo el papeleo y desembolso adicional que conlleva la instalación de este tipo de casas prefabricadas.

También te puede interesar

Casas Prefabricada para Vivir, Casa Contenedor Prefabricadaen configuraciones de 37/56/74 m² de Dormitorio, Cocina y baño Hoy en Amazon — 6.999,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

SOLUTION´S HOUSE® Casa Prefabricada Expandible 19m², 37m², 57m² y 75m² | Cocina, Baño. Instalación Eléctrica y Fontanería Incluidos | Materiales de Máxima Calidad | Distribución 100% Personalizable Hoy en Amazon — 19.500,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Solution's House

En Xataka | Mejores aires acondicionados calidad precio 2026. Cuál comprar y siete modelos recomendados por menos de 800 euros

En Xataka | Mejores routers. Cuál comprar y modelos recomendados desde menos de 100 euros