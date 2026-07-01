Carrefour liquida esta tele MiniLED con Google TV de 65 pulgadas y te llevas un cupón de regalo de 85 euros

Si hay una tienda en la que se suelen encontrar buenas ofertas en televisores, esa es Carrefour. Si estás buscando renovar tu vieja tele y quieres una con tecnología MiniLED (ideal para salones con mucha luz natural), ahora puedes llevarte rebajada esta TCL 65C61K por 569 euros. Además, te regalan un cupón con el 15% de su valor (85,85 euros) para próximas compras y puedes pagarla hasta en 12 meses sin intereses.

Una tele con Google TV buena, bonita y barata

Si hay algo que destaca de esta tele de la firma TCL y que la hace una buena opción de compra, es la tecnología QLED MiniLED de su panel de 65 pulgadas. Esto te garantiza que, en esta tele, disfrutarás de buen brillo y colores puros.

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Otra de las cosas que merece la pena destacar de esta tele son sus 144 Hz nativos de refresco, que hacen que sea una opción muy a considerar si vas a utilizar la tele como monitor gaming. Gracias a esta característica, podrás aprovechar al máximo todo lo que ofrecen consolas de última generación como la Xbox Series X o la PS5.

El sistema operativo bajo el que funciona esta tele es Google TV y otra de sus bazas es el apartado de audio, ya que está firmado por Onkyo. En el apartado de conectividad destaca por integrar cuatro puertos y, por último, hay que reseñar que es una tele compatible con formatos como Dolby Vision, HDR10+ y Dolby Atmos, para que así puedas disfrutar de contenido en calidad cinematográfica.

⚡ EN RESUMEN: oferta para la smart tv TCL 65C61K hoy ✅ LO MEJOR Rendimiento espectacular en videojuegos (144 Hz): su punto más fuerte es, sin duda, la fluidez. Ofrecer una tasa de refresco nativa de 144 Hz en una diagonal de este tamaño y por este precio es una auténtica rareza en el mercado. Al exprimirla con un ordenador potente o con consolas de nueva generación, la jugabilidad se siente impecable, con una respuesta inmediata y cero tirones en la imagen.

su punto más fuerte es, sin duda, la fluidez. Ofrecer una tasa de refresco nativa de 144 Hz en una diagonal de este tamaño y por este precio es una auténtica rareza en el mercado. Al exprimirla con un ordenador potente o con consolas de nueva generación, la jugabilidad se siente impecable, con una respuesta inmediata y cero tirones en la imagen. La experiencia de Google TV: apuesta por un entorno inteligente que para muchos es el rey indiscutible del sector. Destaca por su agilidad, menús muy claros y el repertorio de aplicaciones más completo que existe. Además, la integración del asistente de voz te ahorra el engorro de tener que escribir con los botones del mando a la hora de buscar tus series favoritas. ❌ LO PEOR Audio algo plano... Los altavoces de serie cumplen de sobra para un uso cotidiano o ver las noticias, pero carecen de la pegada y los graves que exige una buena sesión de cine de acción. Teniendo en cuenta la gran calidad y dimensiones de la pantalla, el sonido se percibe algo descompensado, por lo que agradecerá el uso de una barra de sonido externa.

Los altavoces de serie cumplen de sobra para un uso cotidiano o ver las noticias, pero carecen de la pegada y los graves que exige una buena sesión de cine de acción. Teniendo en cuenta la gran calidad y dimensiones de la pantalla, el sonido se percibe algo descompensado, por lo que agradecerá el uso de una barra de sonido externa. Cuidado con las fuentes de luz directa... Si planeas colocarla en un salón con grandes ventanales justo en frente, el panel puede resentirse debido a los brillos. Al no contar con los filtros antirreflejos avanzados de los modelos que duplican su precio, la visualización diurna puede perder algo de fuerza en habitaciones extremadamente iluminadas. 💡 CÓMPRALO SI... Tu prioridad es el gaming y buscas una pantalla enorme que ofrezca la mejor relación calidad-precio del momento. También es una alternativa fantástica si quieres montar un cine en casa sin desembolsar una fortuna. ⛔ NO LO COMPRES SI... En casa tenéis salones muy anchos con sofás en los extremos. Si los miembros de la familia van a ver la televisión desde ángulos muy forzados o laterales, la fidelidad de imagen no será la más óptima.

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Imágenes | Webedia y TCL

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