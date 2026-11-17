Durante las semanas previas al Black Friday estamos encontrando muchas ofertas en televisores grandes. Amazon, por ejemplo, ahora mismo tiene la smart TV más vendida de su tienda, la Xiaomi TV F Pro por 499 euros. Se trata de un precio muy bajo para un modelo con pantalla de 75 pulgadas.

Tiene 75 pulgadas y es compatible con Alexa+

Lo particular del Xiaomi TV F Pro es que cuenta con el mismo sistema operativo que veíamos en las generaciones anteriores de los Fire TV Stick, FireOS. De esta forma, podemos acceder a un buen número de aplicaciones, como es el caso de las apps de streaming como Netflix o Prime Video.

La tele ofrece ángulos de visión de 178º tanto horizontales como verticales, su panel cuenta con tecnología QLED y es compatible tanto con HDR10+ como con el modo Filmmaker para ver películas y series. Además, sus altavoces ofrecen una potencia de 20W y son compatibles con Dolby Audio, DTS-X y DTS-Virtual.

La tasa de refresco nativa de este televisor es de 60 Hz, pero cuenta con un modo Game Boost con el que, a través de software, es capaz de alcanzar los 120 Hz. También cuenta con una tecnología para reducir la luz azul y es compatible con Alexa+, la nueva versión del asistente de Amazon que ofrece una mejor interacción.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Xiaomi TV F Pro hoy ✅ LO MEJOR Es compatible con Alexa+ .

. Su precio es muy bajo para un televisor de 75 pulgadas .

. Es compatible con HDR10+. ❌ LO PEOR Sus 120 Hz son a través de software , por lo que no ofrecen la misma experiencia que si son nativos.

, por lo que no ofrecen la misma experiencia que si son nativos. Sus altavoces tienen una calidad justita. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres comprar un televisor grande y no tienes un gran presupuesto. Es ideal para consumir, sobre todo, contenido de cine y series. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas la mejor experiencia en gaming. Para ello, es mejor apostar por televisores que ofrezcan 120 Hz nativos y cuenten con puertos HDMI 2.1.

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Imágenes | Xiaomi

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