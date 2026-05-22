Amazon te pone fácil renovar la gráfica de tu PC: esta RTX 5060 Ti está súper rebajada y viene con regalos valorados en casi 100 euros

La falta de stock y los precios por las nubes de componentes básicos de todo tipo de dispositivos, como son la memoria RAM o el almacenamiento SSD, no están poniendo las cosas fáciles para estrenar hardware. Ya sea en forma de teléfonos móviles, portátiles u ordenadores de sobremesa. Sin embargo, entre estos últimos, una pieza fundamental (cuando hablamos de equipos para jugar o para ciertas tareas de vídeo), como es la tarjeta gráfica, no es nada cara si aprovechamos buenas ofertas. La de esta MSI por 322,90 euros es buen ejemplo.
MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G Ventus 2X OC Plus
Una tarjeta gráfica de última generación compatible con las versiones más recientes de DLSS
Mientras que la crisis de sobreprecios está afectando especialmente a componentes como los mencionados, otros, como las tarjetas gráficas, pasan por un buen momento de forma en cuanto a su relación calidad precio. Y en el mercado doméstico encontramos precios muy buenos prácticamente a diario. Ahora, además, Amazon acaba de rebajar esta NVIDIA RTX 5060 Ti a su precio más bajo hasta la fecha. Oportunidad de oro para renovar GPU gastando apenas 300 euros.
Pero, además, esta oferta no viene sola: comprando esta MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G Ventus 2X OC Plus nos llevamos 25 euros gratis para gastar en Steam, gracias a la promoción activa de MSI. Además, también conseguimos de regalo una copia digital de '007 First Light' para PC, un título que aterriza en las plataformas ya mismo.
En total, nos ahorramos unos 200 euros teniendo en cuenta: por un lado, el descuento aplicado a la GPU respecto a su PVP y, por otro, el PVP de ese nuevo título más el saldo de Steam. Nada mal, en cualquier caso, si vamos en busca de una buena gráfica de gama media, compatible con las versiones más actuales de DLSS y suficiente para jugar con buena experiencia (60 FPS o más en calidades media-alta y resoluciones 1080p o 1440p).
⚡ EN RESUMEN: oferta nvidia RTX 5060 Ti
✅ LO MEJOR
❌ LO PEOR
💡 CÓMPRALA SI... buscas tarjeta gráfica barata, priorizas gastar lo mínimo y te sobra con tu monitor Full HD
⛔ NO LA COMPRES SI... piensas jugar a 4K o prefieres altas tasas de FPS. En ese caso, hay que mirar a la gama alta (RTX 5080 o RTX 5090)
