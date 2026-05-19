Amazon sorprende con la oferta de este SSD NVMe rápido de 2 TB, rebajado en plena crisis de hardware por la IA

Desde los últimos meses del pasado año, durante todo lo que llevamos de 2026 y no sabemos hasta cuándo, adquirir algunos componentes de PC resulta mucho más caro que tiempo atrás. Con dos ejemplos claros: la memoria RAM y las unidades SSD. El motivo es que la IA está demandando ingentes cantidades de hardware y, en consecuencia, para el mercado doméstico hay poco stock y, además, es caro. Por eso mismo, encontrarse a día de hoy con un SSD NVMe de 2 TB por 229,99 euros resulta llamativo.

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El SSD Lexar Ares 2 TB tiene ahora su mejor precio hasta la fecha en Amazon

Cuando antes encontrábamos chollos entre unidades SSD prácticamente a diario, en la actualizad las vemos a cuentagotas. Por eso, se agradece dar con un chollo como el de este Lexar Ares 2 TB: un SSD NVMe de gran capacidad y rápido que alcanza su mínimo histórico en Amazon. No un precio que sorprendiera tiempo atrás, pero sí más que interesante ahora mismo, en el contexto de mercado actual.

Si no nos corre prisa actualizar nuestro PC de sobremesa, portátil o PS5, entonces la compra inteligente pasa por esperar a que las aguas se calmen y los precios bajen. Sin embargo, si sí nos corre prisa, entonces este Lexar es una excelente forma de capear el temporal de precios y no dejarnos un dineral al obtener 2 TB de espacio extra que nuestro equipo agradecerá.

Se trata de un SSD NVMe PCIe Gen4, no de los más actuales pero sí más que suficiente para la mayoría de usuarios. Incluso para los más exigentes, al superar una velocidad de 7.000 MB/s (de lectura) y 6.000 MB/s (de escritura) y ser muy solvente para instalar aplicaciones y juegos, el sistema operativo, mover grandes volúmenes de datos y alojar proyectos de foto o vídeo en tiempo real. Eso sí, un apunte a tener en cuenta: es una oferta flash con stock limitado y se puede agotar más pronto que tarde.

⚡ EN RESUMEN: OFERTA SSD Lexar Ares 2 TB ✅ LO MEJOR Gran capacidad y buena velocidad que evita tener que actualizar a corto plazo de nuevo

que evita tener que actualizar a corto plazo de nuevo Su precio que, aunque sigue por encima de lo deseable, es bastante contenido teniendo en cuenta el contexto actual ❌ LO PEOR Es PCIe Gen4 y no Gen5 por lo que no es lo último de lo último del mercado

por lo que no es lo último de lo último del mercado Hace un año habríamos pagado menos de lo que cuestan estas unidades desde hace tiempo 💡 CÓMPRALO SI... necesitas ya un SSD y no puedes esperar a que el mercado se estabilice (que a saber cuándo lo hace) ⛔ NO LO COMPRES SI... no te corre prisa. En ese caso, esperar puede suponer ahorrarte un buen pellizco

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Imágenes | Lexar, Rafael Pol en Unsplash

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