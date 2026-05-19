El viernes 22 de mayo llega a Lidl la recortadora para barba con base de carga y pantalla que cuesta tan solo 22 euros

De entre todos los productos que está comercializando Lidl, hay algunos que son especialmente interesantes. La recortadora Cien Beauty es uno de ellos por lo mucho que ofrece y lo poquísimo que cuesta. Llegará el próximo viernes 22 de mayo a las tiendas físicas, pero si la quieres ahora mismo, ya se encuentra disponible su tienda online. En cualquier caso, su precio es de 21,99 euros.

Recortadora Cien Beauty PVP en Lidl — 21,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una recortadora muy completa y muy barata

La Cien Beauty es una recortadora para barba que destaca tanto por el precio tan bajo con el que lo está comercializando Lidl como por todo lo que incluye. En primer lugar, cabe mencionar que se trata de una recortadora con pantalla integrada, lo que facilita el poder ver la batería que le queda (en porcentaje) antes de que se agote.

También destaca el hecho de que incluya una base de carga para poder recargar su batería de forma cómoda. Esto, además, permite que, si tenemos la base siempre conectada a la corriente, nunca nos quedemos sin batería y siempre podamos utilizarla. Y, muy importante, que nunca nos quedemos a medias a la hora de recortarnos la barba.

Funciona tanto para cortar como recortar, contornear y perfilar. Ofrece la posibilidad de realizar 40 ajustes de longitud a intervalos de 0,5 mm para llevar la barba con la longitud que queramos, incorpora una función de bloqueo por si queremos llevarla de viaje (para que no se active accidentalmente) y viene con un buen surtido de accesorios:

Peines-guía:

Un peine guía de precisión para barba (0,5 - 10 mm).

Un peine guía de precisión para pelo (10,5 - 20 mm).

Cuatro peines guía para barba corta (1 - 5), (5 - 1), (5 - 9), (9 - 5) mm.

Cabezales de recorte:

Un cabezal de recorte en forma de U.

Un cabezal de recorte en forma de T.

Un cabezal de recorte de precisión para detalles.

Si prefieres una alternativa...

Pese a ser más cara, la Braun Series 5 está disponible en tiendas como Amazon por un precio de 59,75 euros. También incluye una base de carga, viene con un buen surtido de accesorios, y cuenta con su propia funda de transporte. Además, es impermeable, por lo que podrás utilizarla en la ducha.

Braun Series 5 Hoy en Amazon — 56,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

⚡ EN RESUMEN: Recortadora Cien Beauty ✅ LO MEJOR Los accesorios: además de los peines y cabezales, incluye base de carga y funda de transporte.

La gran selección de longitudes, que abarcan rangos que van desde los 0,5 hasta los 20 mm. ❌ LO PEOR Lidl menciona que el sistema de cuchillas es lavable, pero no indica lo mismo para la recortadora, por lo que no se puede utilizar en la ducha. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una recortadora para barba económica, que incluya un buen surtido de ajustes en longitud y una base de carga para tener siempre batería. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres una recortadora que puedas utilizar en la ducha por ser impermeable, ya que en este caso Lidl no menciona que lo sea.

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Braun Recortadora de Barba Series 7 BT7545, Barbero Recargable Resistente al Agua, +12 Accesorios para Barba, 120 Min de Autonomía, 40 Longitudes, Lámina Ultra Afilada, Gris Hoy en Amazon — 74,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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