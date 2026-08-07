El aire acondicionado tipo split por menos de 300 euros que vende Leroy Merlin y sirve para invierno: con WiFi y silencioso

A la hora de climatizar una vivienda, los aires acondicionados tipo split de pared siguen siendo la opción más eficiente y confortable frente a los pingüinos o ventiladores tradicionales. Sin embargo, instalar un equipo completo suele implicar desembolsos elevados que superan fácilmente los 500 euros solo en la máquina.
Pero es posible encontrar buenos precios en aparatos de este tipo. Ahora, Leroy Merlin vende este equipo monosplit Brokton BRST12 por solo 299 euros. Además, te puedes llevar hasta un descuento del 19% (según el modelo de aire acondicionado que elijas) si contratas la instalación con sus técnicos.
Aire acondicionado split Brokton BRST12
Un aire acondicionado bueno, bonito y barato
El rendimiento térmico del Brokton BRST12 está pensado para enfriar o calentar estancias medias de entre 20 y 30 metros cuadrados (como salones o dormitorios principales) gracias a sus 3,52 kW de potencia de refrigeración (en torno a 3.000 frigorías). Gracias a su sistema Inverter con bomba de calor, no se limita al uso estival: en los meses de frío actúa como sistema de calefacción de respuesta rápida sin necesidad de encender radiadores de mayor consumo.
Uno de sus mayores argumentos técnicos frente a otros modelos de gama de entrada es su eficiencia energética de clase A. Esto garantiza un consumo de electricidad ajustado durante largas jornadas de funcionamiento continuo.
En el apartado de confort acústico, la unidad interior cuenta con un modo de emisión de ruido que baja hasta los 19 dB, una cifra prácticamente inaudible que permite mantenerlo encendido durante las horas de sueño sin que perturbe el sueño. Además, viene integrado con WiFi de serie, lo que permite encender el aparato desde el móvil antes de llegar a casa o programar horarios a través de la app.
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⚡ EN RESUMEN: aire acondicionado split Brokton BRST12 en leroy merlin
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas climatizar un dormitorio o salón mediano y priorizas el ahorro energético.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres un equipo portátil sin obras. Al ser un sistema split fijo, requiere realizar perforación en pared, tirada de tubos hacia el exterior y un proceso de instalación profesional.
Y si no quieres hacer obras... te pueden interesar estas opciones
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Imágenes | Webedia y Leroy Merlin
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