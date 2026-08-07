HOY SE HABLA DE

El aire acondicionado tipo split por menos de 300 euros que vende Leroy Merlin y sirve para invierno: con WiFi y silencioso

Un aire acondicionado perfecto para climatizar estancias medianas

Img 20220726 171236
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
fran-leon

Fran León

Editor - Xataka Selección
fran-leon

Fran León

Editor - Xataka Selección
Linkedin twitter instagram
2720 publicaciones de Fran León

A la hora de climatizar una vivienda, los aires acondicionados tipo split de pared siguen siendo la opción más eficiente y confortable frente a los pingüinos o ventiladores tradicionales. Sin embargo, instalar un equipo completo suele implicar desembolsos elevados que superan fácilmente los 500 euros solo en la máquina.

Pero es posible encontrar buenos precios en aparatos de este tipo. Ahora, Leroy Merlin vende este equipo monosplit Brokton BRST12 por solo 299 euros. Además, te puedes llevar hasta un descuento del 19% (según el modelo de aire acondicionado que elijas) si contratas la instalación con sus técnicos.

Aire acondicionado split Brokton BRST12

Aire acondicionado split Brokton BRST12

PVP en Leroy Merlin — 299,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un aire acondicionado bueno, bonito y barato

Aire Acondicionado Brokton Brst12 Leroy Merlin

El rendimiento térmico del Brokton BRST12 está pensado para enfriar o calentar estancias medias de entre 20 y 30 metros cuadrados (como salones o dormitorios principales) gracias a sus 3,52 kW de potencia de refrigeración (en torno a 3.000 frigorías). Gracias a su sistema Inverter con bomba de calor, no se limita al uso estival: en los meses de frío actúa como sistema de calefacción de respuesta rápida sin necesidad de encender radiadores de mayor consumo.

Uno de sus mayores argumentos técnicos frente a otros modelos de gama de entrada es su eficiencia energética de clase A. Esto garantiza un consumo de electricidad ajustado durante largas jornadas de funcionamiento continuo.

En el apartado de confort acústico, la unidad interior cuenta con un modo de emisión de ruido que baja hasta los 19 dB, una cifra prácticamente inaudible que permite mantenerlo encendido durante las horas de sueño sin que perturbe el sueño. Además, viene integrado con WiFi de serie, lo que permite encender el aparato desde el móvil antes de llegar a casa o programar horarios a través de la app.

⚡ EN RESUMEN: aire acondicionado split Brokton BRST12 en leroy merlin

 LO MEJOR

  • Bomba de calor Inverter: permite amortizar la inversión durante todo el año, funcionando como calefacción rápida en invierno.
  • WiFi integrado sin adaptadores: permite el control remoto y la programación desde el móvil sin tener que comprar un módulo aparte.

❌ LO PEOR

  • No incluye kit de tuberías ni instalación... Requiere contratar a un técnico instalador autorizado de gases fluorados y adquirir el material de conexión eléctrica y de cobre por separado.
  • Límite de superficie... Sus 3.000 frigorías se quedan cortas si se pretende climatizar espacios diáfanos de más de 30-35 m².

💡 CÓMPRALO SI... Buscas climatizar un dormitorio o salón mediano y priorizas el ahorro energético.

⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres un equipo portátil sin obras. Al ser un sistema split fijo, requiere realizar perforación en pared, tirada de tubos hacia el exterior y un proceso de instalación profesional.
Mejores aires acondicionados inteligentes 2026. Cuál comprar y seis modelos recomendados
En Xataka
Mejores aires acondicionados inteligentes 2026. Cuál comprar y seis modelos recomendados

Y si no quieres hacer obras... te pueden interesar estas opciones

Midea Portasplit Aire Acondicionado Portatil 4 en 1 | 3000 frigorías

Midea Portasplit Aire Acondicionado Portatil 4 en 1 | 3000 frigorías

Hoy en El Corte Inglés — 1.104,15 Amazon — 1.299,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces
CREATE/SILKAIR DUAL CONNECT 12000

CREATE/SILKAIR DUAL CONNECT 12000

Hoy en Amazon — 350,95
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Webedia y Leroy Merlin

En Xataka | Ventilador de techo silencioso: ¿cuál comprar? Consejos y recomendaciones

En Xataka | Mejores aires acondicionados portátiles 2026. Cuál comprar y seis pingüinos recomendados

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio
Suscríbete a Apoya a Xataka y disfruta ventajas exclusivas

Partners

Destacamos

Explora en nuestros medios