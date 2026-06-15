Adiós al calor en cualquier parte: este ventilador de torre portátil con batería es un chollo previo al Prime Day de Amazon

Aunque el Prime Day de Amazon no se celebrará oficialmente hasta el próximo 23 de junio, Amazon ya está calentando motores y ha lanzado algunas ofertas muy interesantes. Una de ellas, sobre todo a las próximas olas de calor (y, sobre todo, si teletrabajas) es este ventilador de torre Levoit Mini Windi Pro, que ahora está rebajado de 99,99 euros a 84,99 euros.

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Un ventilador con batería y muy portátil

Encontrar un ventilador silencioso para trabajar y no sentirte perturbado por el ruido que suelen presentar estos aparatos, es a veces una auténtica odisea. Pero esto es algo que soluciona este de Levoit, ya que destaca por ser muy silencioso frente a sus principales rivales.

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Su diseño es otra de sus señas de identidad, ya que está disponible en grises, negros y dorados, que le otorgan un toque de elegancia al escritorio. Además, cuenta con un asa de imitación de cuero que le da un plus de originalidad y te permite llevarte el ventilador a donde quieras de forma cómoda.

Incorpora una luz cálida de 2.700K con tres modos, lo que lo convierte en un ventilador perfecto para colocar en la mesita de noche. Por último, destaca que funciona con batería (que dura hasta 20 horas según el modo de ventilador que elijas) y se recarga mediante puerto USB-C en la base tipo dock que integra.

⚡ EN RESUMEN: oferta para ventilador levoit mini windi pro hoy ✅ LO MEJOR Tamaño ideal para el escritorio: al tener un diseño cilíndrico y compacto, ocupa un espacio mínimo en la mesa de trabajo sin estorbar entre el teclado, el ratón o el monitor.

al tener un diseño cilíndrico y compacto, ocupa un espacio mínimo en la mesa de trabajo sin estorbar entre el teclado, el ratón o el monitor. Batería e independencia de cables: gracias a su batería recargable integrada, puedes moverlo libremente del escritorio a la mesita de noche o a la cocina sin necesidad de andar buscando un enchufe libre. ❌ LO PEOR Flujo de aire puramente personal... Está diseñado para dar frescor a una sola persona a corta distancia. Si pretendes usarlo para mover el aire de una habitación mediana o un salón, se te va a quedar muy corto. 💡 CÓMPRALO SI... Pasas muchas horas teletrabajando, estudiando o jugando en el PC y necesitas una corriente de aire directa y agradable en tu mesa. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas un aparato para climatizar estancias completas o zonas comunes con varias personas.

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Imágenes | Fran León y Levoit

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