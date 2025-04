Adiós a que tu móvil se quede sin batería de forma inesperada: este es el gadget que necesitas y cuesta menos de 10 euros

Seguro que más de una vez has estado con el móvil en la calle y has querido consultar algo o simplemente hacer una foto, pero has ido a coger el móvil, y no tenías batería, una batería externa es la mejor solución. Ahora, en Amazon, puedes conseguir una por menos de 10 euros. Se trata de esta power bank de 22.5 W que cuesta 9,99 euros.

Power Bank 22.5W 20000mAh Bateria Externa Carga Rápida Hoy en Amazon — 9,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Una batería portátil muy barata y perfecta para tus viajes o escapadas

Esta batería externa tiene una gran capacidad de 20.000 mAh, además de un diseño compacto. Esto hace que puedas llevarla sin ningún problema en la mochila de viaje o incluso en el bolso, si vas a ir a trabajar a la oficina.

Ofrece carga rápida a 22,5 W, lo que te permitirá cargar tu móvil a la mitad en menos de media hora. Esto resulta tres veces más rápido que los cargadores tradicionales, algo que te permitirá disfrutar de las funciones de tu terminal de forma rápida y siempre que las necesites.

Su pantalla LCD es de gran precisión y te permite conocer, en todo momento, cómo va el proceso de carga. Cuenta con tres puertos de salida (lo que te permite cargar hasta tres dispositivos a la vez) y dos puertos de entrada.

Imágenes | Freepik y Tuxinsun

