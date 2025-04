No hace falta tener un Kindle para devorar libros en digital. Este eReader cuesta menos de 40 euros y es ideal para viajar

Aunque las marcas más populares en eReader son Amazon (Kindle) y Rakuten (Kobo), hay muchas otras que también cuentan con modelos muy interesantes. Una de ellas es Woxter, cuyo modelo más peculiar e interesante es el Woxter Scriba 195 S. Se trata de un eReader ideal tanto para quienes busquen un dispositivo pequeño y ligero como para los que quieran un modelo barato. Su precio es de tan sólo 39,95 euros y lo puedes encontrar en Amazon.

Un eReader muy ligero que incluye botones físicos

Siempre he considerado que incluir botones físicos en un eReader es todo un acierto. Las pantallas táctiles son cómodas, pero se ensucian de tanto pasar los dedos. El Woxter Scriba 195 S, aunque no ofrece esas dos opciones porque su pantalla no es táctil, viene con un buen surtido de botones para pasar las páginas y para controlar de forma general el dispositivo.

Respecto a sus especificaciones, tenemos una comedida pantalla de 4,7 pulgadas y ofrece una resolución de 960 x 540 píxeles. Por otro lado, una curiosidad de este eReader es que permite que podamos leer las páginas en horizontal o en vertical; además, se puede personalizar el tamaño de letra, es compatible con múltiples formatos y viene con 4 GB para almacenar muchos libros.

En definitiva, el Woxter Scriba 195 S es un eReader bastante interesante que destaca, entre otras cosas, por su formato compacto. En lo personal, me parece interesante su peso de 100 gramos, la posibilidad de poder leer la pantalla en horizontal o vertical y, por supuesto, su precio.

